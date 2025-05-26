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26.05.2025, 07:11

Как выгодно покупать доллары казахстанцам при нестабильном курсе

Новости Казахстана 0 814

Курс доллара к тенге продолжает демонстрировать волатильность, практически ежедневно меняясь в ту или иную сторону. В такой ситуации гражданам важно подходить к покупке валюты осознанно — с учетом личных финансовых целей и степени готовности к рискам, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: apa.az
Фото: apa.az

Эксперты выделяют два основных подхода в зависимости от наличия накоплений, а также подчеркивают необходимость сохранения финансового баланса между тенге и иностранной валютой.

Что важно учитывать при покупке валюты

Покупка долларов — это не просто обмен валюты, а элемент финансовой стратегии, направленной на защиту накоплений от инфляции и девальвации. Но при этом следует помнить о нескольких ключевых правилах:

  • Не переводить все сбережения в иностранную валюту.

  • Учитывать уровень инфляции как в Казахстане, так и в США.

  • Помнить о рисках инвестирования и ответственности за собственные решения.

Сценарий 1. Если накопления уже есть

Казахстанцы, располагающие финансовой подушкой (на 3–6 месяцев расходов), могут рассматривать вариант разовой покупки долларов на крупную сумму.

Преимущества:

  • Возможность выбрать наиболее выгодный момент на рынке.

  • Доступ к биржевым курсам, которые зачастую ниже обменных.

Что важно учесть:

  • Диверсификация: переводить в доллары только часть накоплений, чтобы избежать потерь при возможном снижении курса.

  • Инфляция доллара: держать валюту в «кэше» или на малодоходном депозите может быть невыгодно. Лучше рассмотреть финансовые инструменты с потенциалом роста, но и с определенным уровнем риска.

Сценарий 2. Если накопления только формируются

Гражданам, находящимся на этапе формирования сбережений, рекомендуется иной подход — регулярная покупка небольших сумм долларов, независимо от текущего курса. Это стратегия «усреднения».

Почему это выгодно:

  • Позволяет снизить влияние краткосрочных колебаний курса.

  • Сохраняет ликвидность в тенге на случай экстренных расходов.

  • Формирует привычку к долгосрочным накоплениям.

Риски:

  • Если все средства переведены в валюту, может возникнуть нехватка ликвидности при непредвиденных ситуациях (болезнь, увольнение, крупные покупки).

  • Потери возможны, если потребуется срочная конвертация по невыгодному курсу.

Пример: как работает стратегия «усреднения»

Рассмотрим гипотетический пример, в котором гражданин ежемесячно покупает доллары на 100 000 тенге:

  • 1-й месяц: курс — 510 ₸/$, куплено 196,08 $

  • 2-й месяц: курс — 500 ₸/$, куплено 200 $

  • 3-й месяц: курс — 519 ₸/$, куплено 192,68 $

  • 4-й месяц: курс — 511 ₸/$, куплено 195,6 $

Итого: 784,45 долларов куплены на 400 000 тенге.
Средний курс: 509,9 тенге за доллар.

Если курс через четыре месяца составляет 511 тенге, то продажа всей суммы не приведет к убыткам, несмотря на колебания. Этот метод защищает от резких скачков и позволяет планомерно увеличивать валютные накопления.

Вывод: как выбрать правильную стратегию

Выбор подхода к покупке валюты зависит от текущего финансового положения:

  • При наличии существенных накоплений возможна разовая покупка с расчетом на выгодный курс.

  • При формировании сбережений — предпочтительна поэтапная покупка, обеспечивающая усреднение курса и снижение рисков.

В обоих случаях важно оставлять часть средств в тенге — для непредвиденных ситуаций и повседневных расходов.

Важно: любые операции с валютой не исключают рисков. Ответственность за решения несет сам инвестор. Материал не является инвестиционной рекомендацией, а представлен исключительно в информационных целях.

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