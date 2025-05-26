Как долго можно стоять на обочине с аварийкой и не получить штраф в Казахстане

Водители нередко включают аварийную сигнализацию, чтобы ненадолго остановиться на обочине дороги. Однако не все знают, как долго такая остановка считается законной, и в каких случаях можно получить штраф. Ответы на эти вопросы дал заместитель начальника управления местной полицейской службы Тимур Ногайбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
По словам представителя полиции, в Правилах дорожного движения Казахстана не установлено четкого временного лимита на пребывание автомобиля на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Однако действуют определенные условия, при нарушении которых водителю грозит административная ответственность.
Ключевые моменты:
Аварийная сигнализация не освобождает от ответственности, если автомобиль припаркован в запрещенном месте.
Остановка на обочине допустима только при условии, что транспортное средство не создает помех другим участникам дорожного движения.
Если машина стоит слишком долго и водитель при этом отсутствует, такую ситуацию могут расценить как стоянку, а не вынужденную остановку.
Да, это принципиальный момент. Если транспортное средство остановлено с включенной аварийкой, водитель обязан находиться в салоне или рядом с автомобилем. В противном случае инспекторы могут квалифицировать ситуацию как нарушение правил стоянки, так как присутствие водителя свидетельствует о кратковременности остановки.
В зависимости от обстоятельств к водителю могут быть применены разные меры:
Штраф: В случае фиксации стоянки в запрещенном месте, согласно части 3 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях РК, водителю грозит штраф в размере 19 660 тенге (это эквивалент 5 месячных расчетных показателей на 2025 год).
Эвакуация: Если автомобиль мешает движению или представляет угрозу безопасности, его могут принудительно эвакуировать.
Если вы столкнулись с ситуацией, когда припаркованная с аварийкой машина блокирует проезд, пешеходный переход или иным образом препятствует движению, вы имеете полное право обратиться в полицию.
Алгоритм действий:
Позвоните по номеру 102.
Сообщите марку автомобиля, номерной знак и точное местоположение.
Сотрудники полиции обязаны отреагировать и, при необходимости, организовать эвакуацию транспортного средства.
Таким образом, простая попытка «встать на пару минут» с включенной аварийкой может обернуться серьезными последствиями, если нарушены правила остановки. Чтобы избежать штрафа и неприятностей, важно соблюдать требования ПДД и не оставлять автомобиль без присмотра, особенно в неположенных местах.
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