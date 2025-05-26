Как долго можно стоять на обочине с аварийкой и не получить штраф в Казахстане

Водители нередко включают аварийную сигнализацию, чтобы ненадолго остановиться на обочине дороги. Однако не все знают, как долго такая остановка считается законной, и в каких случаях можно получить штраф. Ответы на эти вопросы дал заместитель начальника управления местной полицейской службы Тимур Ногайбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото drive2.ru

Существуют ли ограничения по времени?

По словам представителя полиции, в Правилах дорожного движения Казахстана не установлено четкого временного лимита на пребывание автомобиля на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Однако действуют определенные условия, при нарушении которых водителю грозит административная ответственность.

Ключевые моменты:

Аварийная сигнализация не освобождает от ответственности, если автомобиль припаркован в запрещенном месте.

Остановка на обочине допустима только при условии , что транспортное средство не создает помех другим участникам дорожного движения .

Если машина стоит слишком долго и водитель при этом отсутствует, такую ситуацию могут расценить как стоянку, а не вынужденную остановку.

Должен ли водитель оставаться в автомобиле?

Да, это принципиальный момент. Если транспортное средство остановлено с включенной аварийкой, водитель обязан находиться в салоне или рядом с автомобилем. В противном случае инспекторы могут квалифицировать ситуацию как нарушение правил стоянки, так как присутствие водителя свидетельствует о кратковременности остановки.

Что грозит за нарушение?

В зависимости от обстоятельств к водителю могут быть применены разные меры:

Штраф: В случае фиксации стоянки в запрещенном месте, согласно части 3 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях РК, водителю грозит штраф в размере 19 660 тенге (это эквивалент 5 месячных расчетных показателей на 2025 год ).

Эвакуация: Если автомобиль мешает движению или представляет угрозу безопасности, его могут принудительно эвакуировать.

Что делать, если чужое авто мешает проезду?

Если вы столкнулись с ситуацией, когда припаркованная с аварийкой машина блокирует проезд, пешеходный переход или иным образом препятствует движению, вы имеете полное право обратиться в полицию.

Алгоритм действий:

Позвоните по номеру 102. Сообщите марку автомобиля, номерной знак и точное местоположение. Сотрудники полиции обязаны отреагировать и, при необходимости, организовать эвакуацию транспортного средства.

Таким образом, простая попытка «встать на пару минут» с включенной аварийкой может обернуться серьезными последствиями, если нарушены правила остановки. Чтобы избежать штрафа и неприятностей, важно соблюдать требования ПДД и не оставлять автомобиль без присмотра, особенно в неположенных местах.