Опасная запись: в Казахстане таксист шантажировал замужнюю женщину – и получил срок

Житель Жетысуской области стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался вымогать деньги у своей пассажирки, записав их личный разговор на видеорегистратор. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

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Запись на видеорегистратор обернулась шантажом

Инцидент произошёл в январе текущего года. Мужчина работал таксистом и вёз пассажиров из Алматы в село Карабулак. Во время поездки он завёл беседу с одной из попутчиц. Когда остальные пассажиры вышли, водитель и женщина продолжили общение и решили ближе познакомиться.

Спустя несколько дней мужчина отправил женщине сообщение в мессенджере WhatsApp. В нём он пригрозил показать её мужу запись с видеорегистратора, если она не переведёт ему 50 тысяч тенге. Опасаясь семейного скандала, женщина выполнила требование и перевела деньги.

Угрозы продолжились, но женщина обратилась в полицию

Получив первый перевод, таксист не остановился и продолжил вымогать деньги. Осознав, что шантаж не прекратится, женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали с поличным в момент получения очередной суммы.

Суд вынес приговор

На судебном заседании обвиняемый А. полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учёл это обстоятельство при вынесении приговора. В результате мужчина был приговорён к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы с обязательным прохождением 100 часов общественных работ.

Кроме того, по решению суда он обязан выплатить пострадавшей компенсацию за моральный вред в размере 200 000 тенге.