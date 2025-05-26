18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.04
581.72
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.05.2025, 08:02

Опасная запись: в Казахстане таксист шантажировал замужнюю женщину – и получил срок

Новости Казахстана 0 1 033

Житель Жетысуской области стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался вымогать деньги у своей пассажирки, записав их личный разговор на видеорегистратор. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Запись на видеорегистратор обернулась шантажом

Инцидент произошёл в январе текущего года. Мужчина работал таксистом и вёз пассажиров из Алматы в село Карабулак. Во время поездки он завёл беседу с одной из попутчиц. Когда остальные пассажиры вышли, водитель и женщина продолжили общение и решили ближе познакомиться.

Спустя несколько дней мужчина отправил женщине сообщение в мессенджере WhatsApp. В нём он пригрозил показать её мужу запись с видеорегистратора, если она не переведёт ему 50 тысяч тенге. Опасаясь семейного скандала, женщина выполнила требование и перевела деньги.

Угрозы продолжились, но женщина обратилась в полицию

Получив первый перевод, таксист не остановился и продолжил вымогать деньги. Осознав, что шантаж не прекратится, женщина обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали с поличным в момент получения очередной суммы.

Суд вынес приговор

На судебном заседании обвиняемый А. полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учёл это обстоятельство при вынесении приговора. В результате мужчина был приговорён к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы с обязательным прохождением 100 часов общественных работ.

Кроме того, по решению суда он обязан выплатить пострадавшей компенсацию за моральный вред в размере 200 000 тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!