Жизнь за чертой бедности: какие выплаты положены казахстанцам

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, десятки тысяч казахстанских семей получают адресную социальную помощь (АСП). Эта мера направлена на поддержку граждан, чьи доходы находятся ниже установленной черты бедности. Ниже — основные детали и порядок оформления выплат, сообщает Lada.kz
На 1 мая 2025 года:
Адресная социальная помощь назначена 232,5 тыс. гражданам, объединенным в 43,4 тыс. семей.
Общая сумма выплат составила 10,4 млрд тенге.
В бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено 132,9 млрд тенге.
В Министерстве подчеркивают, что главная задача АСП — вывести семьи из трудной жизненной ситуации, предоставляя не только финансовую помощь, но и содействуя занятости трудоспособных членов семей. Это включает в себя:
Трудоустройство;
Профессиональное переобучение и курсы;
Предоставление грантов для открытия малого бизнеса.
Адресная социальная помощь предоставляется:
Ежеквартально — если совокупный доход семьи не превышает черту бедности, установленную на региональном уровне;
С дополнительной ежемесячной выплатой — семьям с детьми от 1 до 6 лет включительно. На каждого ребенка полагается выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП).
По состоянию на май 2025 года:
Дополнительные выплаты получают 74,4 тыс. детей дошкольного возраста;
Сумма назначенных выплат — 1,4 млрд тенге.
Заявление на получение помощи можно подать:
В карьерных центрах;
У акима сельского округа по месту проживания;
Через портал электронного правительства egov.kz.
Важно! Для назначения помощи необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы семьи, а также пройти процедуру оценки нуждаемости.
С 1 января 2025 года порог бедности в Казахстане рассчитывается по новой формуле:
35% от регионального медианного дохода;
При этом уровень не может быть ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
Это означает, что уровень дохода, при котором семья считается малообеспеченной и может претендовать на АСП, теперь привязан к экономическим реалиям региона, а не устанавливается на уровне всей страны.
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