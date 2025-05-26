Жизнь за чертой бедности: какие выплаты положены казахстанцам

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, десятки тысяч казахстанских семей получают адресную социальную помощь (АСП). Эта мера направлена на поддержку граждан, чьи доходы находятся ниже установленной черты бедности. Ниже — основные детали и порядок оформления выплат, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay.com

Сколько человек получает АСП в 2025 году

На 1 мая 2025 года:

Адресная социальная помощь назначена 232,5 тыс. гражданам , объединенным в 43,4 тыс. семей .

Общая сумма выплат составила 10,4 млрд тенге .

В бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено 132,9 млрд тенге.

Цель АСП: не просто деньги, а выход из кризиса

В Министерстве подчеркивают, что главная задача АСП — вывести семьи из трудной жизненной ситуации, предоставляя не только финансовую помощь, но и содействуя занятости трудоспособных членов семей. Это включает в себя:

Трудоустройство;

Профессиональное переобучение и курсы;

Предоставление грантов для открытия малого бизнеса.

Условия получения помощи

Адресная социальная помощь предоставляется:

Ежеквартально — если совокупный доход семьи не превышает черту бедности , установленную на региональном уровне;

С дополнительной ежемесячной выплатой — семьям с детьми от 1 до 6 лет включительно. На каждого ребенка полагается выплата в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП).

По состоянию на май 2025 года:

Дополнительные выплаты получают 74,4 тыс. детей дошкольного возраста;

Сумма назначенных выплат — 1,4 млрд тенге.

Где и как подать заявление на АСП

Заявление на получение помощи можно подать:

В карьерных центрах ;

У акима сельского округа по месту проживания;

Через портал электронного правительства egov.kz.

Важно! Для назначения помощи необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы семьи, а также пройти процедуру оценки нуждаемости.

Что считается чертой бедности в 2025 году

С 1 января 2025 года порог бедности в Казахстане рассчитывается по новой формуле:

35% от регионального медианного дохода ;

При этом уровень не может быть ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Это означает, что уровень дохода, при котором семья считается малообеспеченной и может претендовать на АСП, теперь привязан к экономическим реалиям региона, а не устанавливается на уровне всей страны.