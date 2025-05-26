Ошибочные долги и блокировки счетов: казахстанцы пожаловались на работу налоговой системы

В Казахстане предприниматели начали массово жаловаться на уведомления о налоговой задолженности, которой на самом деле не существует. Кроме того, некоторые из них оказались в неприятной ситуации – их счета были заблокированы, несмотря на своевременно поданную отчетность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С середины мая в социальных сетях стали распространяться сообщения от казахстанских бизнесменов, которые получили уведомления о:
якобы имеющейся налоговой задолженности;
непредставлении налоговой отчетности — даже если все документы были поданы вовремя.
Пользователи утверждают, что система автоматически фиксирует нарушения, которых фактически не было, и инициирует блокировку счетов. Первые случаи блокировок были зафиксированы уже 21 мая.
Редакция Tengrinews.kz обратилась за официальным комментарием в Комитет государственных доходов (КГД). В ведомстве подтвердили, что проблема носит технический характер.
«В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков», — сообщили в КГД.
По словам представителей комитета, в результате этих работ система должна автоматически устранить некорректные уведомления и разблокировать счета пострадавших граждан.
Ошибочные уведомления, по заверению КГД, будут сняты без необходимости подачи жалоб со стороны граждан.
Блокировки счетов также должны быть отменены в автоматическом порядке.
Если проблема не устраняется самостоятельно, рекомендуется обратиться в территориальные органы КГД для оперативного решения.
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