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26.05.2025, 09:54

Ошибочные долги и блокировки счетов: казахстанцы пожаловались на работу налоговой системы

Новости Казахстана 0 640

В Казахстане предприниматели начали массово жаловаться на уведомления о налоговой задолженности, которой на самом деле не существует. Кроме того, некоторые из них оказались в неприятной ситуации – их счета были заблокированы, несмотря на своевременно поданную отчетность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: overclockers.ru
Фото: overclockers.ru

В чем суть проблемы?

С середины мая в социальных сетях стали распространяться сообщения от казахстанских бизнесменов, которые получили уведомления о:

  • якобы имеющейся налоговой задолженности;

  • непредставлении налоговой отчетности — даже если все документы были поданы вовремя.

Пользователи утверждают, что система автоматически фиксирует нарушения, которых фактически не было, и инициирует блокировку счетов. Первые случаи блокировок были зафиксированы уже 21 мая.

Что сказали в Комитете госдоходов?

Редакция Tengrinews.kz обратилась за официальным комментарием в Комитет государственных доходов (КГД). В ведомстве подтвердили, что проблема носит технический характер.

«В настоящее время проведены работы по актуализации лицевых счетов налогоплательщиков», — сообщили в КГД.

По словам представителей комитета, в результате этих работ система должна автоматически устранить некорректные уведомления и разблокировать счета пострадавших граждан.

Что это означает для налогоплательщиков?

  • Ошибочные уведомления, по заверению КГД, будут сняты без необходимости подачи жалоб со стороны граждан.

  • Блокировки счетов также должны быть отменены в автоматическом порядке.

  • Если проблема не устраняется самостоятельно, рекомендуется обратиться в территориальные органы КГД для оперативного решения.

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