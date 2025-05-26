Более 500 млрд тенге из ЕНПФ: как были распределены пенсионные накопления казахстанцев

С начала 2025 года казахстанцы получили из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) свыше 525 млрд тенге. На что были направлены эти средства и как растут пенсионные активы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Рост накоплений казахстанцев

По информации ЕНПФ, на 1 мая 2025 года общая сумма пенсионных накоплений граждан Казахстана достигла 23,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств увеличился на 4,11 трлн тенге, или на 21,7%.

Поступления на счета в 2025 году

За первые четыре месяца текущего года на пенсионные счета поступило 1,03 трлн тенге, из которых:

852,82 млрд тенге — обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

133,86 млрд тенге — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР);

46,47 млрд тенге — обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

1,05 млрд тенге — добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

Выплаты из ЕНПФ: основные направления

Общий объем выплат и переводов за январь–апрель 2025 года составил 525,25 млрд тенге. Большая часть средств была направлена на единовременные выплаты, используемые для улучшения жилищных условий и получения медицинской помощи:

307,34 млрд тенге — на жилье и лечение;

80,53 млрд тенге — регулярные пенсионные выплаты по возрасту; Средний размер таких ежемесячных выплат составил 35 686 тенге .



Прочие категории выплат

ЕНПФ также произвел перечисления по следующим основаниям:

23,10 млрд тенге — выплаты наследникам;

12,21 млрд тенге — при выезде на постоянное место жительства за границу;

1,08 млрд тенге — лицам, получившим инвалидность;

3,60 млрд тенге — на погребение;

97,39 млрд тенге — переводы в страховые компании.

Общее количество пенсионных счетов

На начало мая в базе ЕНПФ числилось 17,52 млн пенсионных счетов. Из них: