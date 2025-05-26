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26.05.2025, 11:33

Неравный труд: кто пашет, а кто отдыхает в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 675

Рабочая неделя у казахстанцев в 2025 году стала немного длиннее, а структура занятости по-прежнему сильно зависит от отрасли и рода деятельности. Исследование Finprom.kz. дает представление о том, кто в стране перерабатывает, кто работает по норме, а кто — меньше положенного, сообщает Lada.kz

Фото: tenchat.ru
Фото: tenchat.ru

Рост занятости и средняя нагрузка

По итогам первого квартала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 9,3 миллиона занятых граждан — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом:

  • Средняя продолжительность рабочей недели составляет 39 часов, что на 1 час больше, чем годом ранее.

  • Мужчины работают в среднем 40 часов в неделю, женщины — 38 часов.

  • Наемные работники трудятся дольше — около 41 часа, тогда как самозанятые — около 36 часов.

Нормированный график — у большинства

Большая часть казахстанцев — порядка 7,7 миллиона человек — работает в пределах 36–40 часов в неделю, что соответствует нормальной продолжительности. Это на 7,5% больше, чем в 2024 году. А вот тех, кто перерабатывает, стало меньше — их число сократилось на 4,9%, составив около 1,2 миллиона человек.

Где работают дольше всего: отрасли-лидеры по загруженности

Продолжительность рабочей недели варьируется в зависимости от сферы деятельности:

  • Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых43 часа в неделю.

  • Оптовая и розничная торговля, а также транспорт и логистика42 часа.

  • Обрабатывающее производство, строительство, водоснабжение и сфера питанияпо 41 часу.

  • Финансовый сектор, страхование и образованиеоколо 39 часов.

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство33 часа, что значительно ниже средней нормы.

Самые загруженные профессии

Наиболее интенсивный трудовой график наблюдается у следующих категорий работников:

  • Специалисты промышленности, строительства и транспорта, а также операторы оборудования и водители — в среднем 42 часа в неделю.

  • Работники сферы торговли и услуг — около 41 часа.

  • Фермеры и неквалифицированные работники — около 36 часов, то есть заметно меньше.

Кроме того, в стране осталось примерно 330 тысяч человек, занятых менее установленного времени. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Причинами сокращенного графика являются:

  • недостаток подходящей работы;

  • гибкий график или частичная занятость;

  • личные обстоятельства;

  • внутренние решения работодателей.

Свободное время казахстанцев: на что тратят часы вне работы

Несмотря на высокую загруженность, у жителей Казахстана остается время на отдых, сон и личные дела. Анализ распределения времени показал следующие тенденции:

  • В будние дни на личные нужды уходит около 12 часов, в выходные — почти 14 часов.

  • Сон занимает в среднем 9 часов в будни и более 10 часов в выходные.

  • На прием пищи уходит около 2 часов в день.

  • Работе казахстанцы отдают в будни порядка 5 часов, а в выходные — менее 40 минут.

  • На досуг, спорт и СМИ тратится около 2,5 часов в будни и почти 4 часа в выходные.

  • Домашние дела в выходные занимают около 3,5 часа.

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