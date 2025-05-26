Неравный труд: кто пашет, а кто отдыхает в Казахстане

Рабочая неделя у казахстанцев в 2025 году стала немного длиннее, а структура занятости по-прежнему сильно зависит от отрасли и рода деятельности. Исследование Finprom.kz. дает представление о том, кто в стране перерабатывает, кто работает по норме, а кто — меньше положенного, сообщает Lada.kz

Фото: tenchat.ru

Рост занятости и средняя нагрузка

По итогам первого квартала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 9,3 миллиона занятых граждан — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом:

Средняя продолжительность рабочей недели составляет 39 часов , что на 1 час больше , чем годом ранее.

Мужчины работают в среднем 40 часов в неделю , женщины — 38 часов .

Наемные работники трудятся дольше — около 41 часа, тогда как самозанятые — около 36 часов.

Нормированный график — у большинства

Большая часть казахстанцев — порядка 7,7 миллиона человек — работает в пределах 36–40 часов в неделю, что соответствует нормальной продолжительности. Это на 7,5% больше, чем в 2024 году. А вот тех, кто перерабатывает, стало меньше — их число сократилось на 4,9%, составив около 1,2 миллиона человек.

Где работают дольше всего: отрасли-лидеры по загруженности

Продолжительность рабочей недели варьируется в зависимости от сферы деятельности:

Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых — 43 часа в неделю .

Оптовая и розничная торговля , а также транспорт и логистика — 42 часа .

Обрабатывающее производство , строительство , водоснабжение и сфера питания — по 41 часу .

Финансовый сектор , страхование и образование — около 39 часов .

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 33 часа, что значительно ниже средней нормы.

Самые загруженные профессии

Наиболее интенсивный трудовой график наблюдается у следующих категорий работников:

Специалисты промышленности, строительства и транспорта , а также операторы оборудования и водители — в среднем 42 часа в неделю .

Работники сферы торговли и услуг — около 41 часа .

Фермеры и неквалифицированные работники — около 36 часов, то есть заметно меньше.

Кроме того, в стране осталось примерно 330 тысяч человек, занятых менее установленного времени. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Причинами сокращенного графика являются:

недостаток подходящей работы;

гибкий график или частичная занятость;

личные обстоятельства;

внутренние решения работодателей.

Свободное время казахстанцев: на что тратят часы вне работы

Несмотря на высокую загруженность, у жителей Казахстана остается время на отдых, сон и личные дела. Анализ распределения времени показал следующие тенденции: