Неравный труд: кто пашет, а кто отдыхает в Казахстане

Рабочая неделя у казахстанцев в 2025 году стала немного длиннее, а структура занятости по-прежнему сильно зависит от отрасли и рода деятельности. Исследование Finprom.kz. дает представление о том, кто в стране перерабатывает, кто работает по норме, а кто — меньше положенного, сообщает Lada.kz
По итогам первого квартала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 9,3 миллиона занятых граждан — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом:
Средняя продолжительность рабочей недели составляет 39 часов, что на 1 час больше, чем годом ранее.
Мужчины работают в среднем 40 часов в неделю, женщины — 38 часов.
Наемные работники трудятся дольше — около 41 часа, тогда как самозанятые — около 36 часов.
Большая часть казахстанцев — порядка 7,7 миллиона человек — работает в пределах 36–40 часов в неделю, что соответствует нормальной продолжительности. Это на 7,5% больше, чем в 2024 году. А вот тех, кто перерабатывает, стало меньше — их число сократилось на 4,9%, составив около 1,2 миллиона человек.
Продолжительность рабочей недели варьируется в зависимости от сферы деятельности:
Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых — 43 часа в неделю.
Оптовая и розничная торговля, а также транспорт и логистика — 42 часа.
Обрабатывающее производство, строительство, водоснабжение и сфера питания — по 41 часу.
Финансовый сектор, страхование и образование — около 39 часов.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 33 часа, что значительно ниже средней нормы.
Наиболее интенсивный трудовой график наблюдается у следующих категорий работников:
Специалисты промышленности, строительства и транспорта, а также операторы оборудования и водители — в среднем 42 часа в неделю.
Работники сферы торговли и услуг — около 41 часа.
Фермеры и неквалифицированные работники — около 36 часов, то есть заметно меньше.
Кроме того, в стране осталось примерно 330 тысяч человек, занятых менее установленного времени. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Причинами сокращенного графика являются:
недостаток подходящей работы;
гибкий график или частичная занятость;
личные обстоятельства;
внутренние решения работодателей.
Несмотря на высокую загруженность, у жителей Казахстана остается время на отдых, сон и личные дела. Анализ распределения времени показал следующие тенденции:
В будние дни на личные нужды уходит около 12 часов, в выходные — почти 14 часов.
Сон занимает в среднем 9 часов в будни и более 10 часов в выходные.
На прием пищи уходит около 2 часов в день.
Работе казахстанцы отдают в будни порядка 5 часов, а в выходные — менее 40 минут.
На досуг, спорт и СМИ тратится около 2,5 часов в будни и почти 4 часа в выходные.
Домашние дела в выходные занимают около 3,5 часа.
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