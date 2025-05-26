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26.05.2025, 12:22

В Казахстане вновь подорожал бензин: где и на сколько изменились цены

Новости Казахстана 0 3 775

По итогам апреля 2025 года в Казахстане зафиксирован рост цен на бензин. В среднем по стране топливо подорожало на 0,4% за месяц, а в годовом выражении — на 2,2%, сообщает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz. 

Фото: gov.kz.
Фото: gov.kz.

Как изменились цены по маркам бензина

Анализ месячной и годовой динамики показывает умеренный, но устойчивый рост:

В помесячной динамике:

  • АИ-95/96 и АИ-98 — рост на 0,1%;

  • АИ-92 — подорожание на 0,4%.

В годовом выражении:

  • АИ-95/96 — плюс 4,3%;

  • АИ-98 — плюс 3,2%;

  • АИ-92 — плюс 1,8%.

Где бензин дорожает быстрее всего

Разброс цен по регионам показывает заметную разницу в темпах удорожания.

Лидеры роста за месяц:

  • Жамбылская область — +1%;

  • Абайская и Туркестанская области, Шымкент — +0,8%.

Минимальные изменения:

  • Северо-Казахстанская область — +0,1%;

  • Без изменений — в Актюбинской, Улытауской областях и Алматы;

  • Снижение цен — в Западно-Казахстанской области (на 0,1%).

Годовой рост цен по регионам:

  • Западно-Казахстанская область — +4,8%;

  • Актюбинская область — +4,1%;

  • Шымкент — +3,1%.

Наименьшее удорожание за год:

  • Алматинская область — +0,9%;

  • Акмолинская область — +1,1%;

  • Жетысуская область — +1,7%.

Сколько стоит литр бензина в разных городах

Актуальные средние цены на бензин в апреле 2025 года:

  • АИ-92 — 205 тенге за литр;

    • Дороже всего в Петропавловске — 209 тг;

    • Дешевле всего в Атырау — 195 тг.

  • АИ-95/96 — 264 тенге за литр;

    • Максимум в Талдыкоргане — 274 тг;

    • Минимум в Атырау — 243 тг.

  • АИ-98 — 299 тенге за литр;

    • Самая высокая цена в Алматы — 315 тг;

    • Самая низкая в Актобе — 283 тг.

Казахстан почти полностью обеспечивает внутренний рынок бензином

Несмотря на рост цен, дефицита топлива в стране не наблюдается:

  • За январь–февраль 2025 года отечественные производители обеспечили 99,99% внутреннего спроса.

  • За два месяца произведено 1,1 млн тонн бензина, что на 20,8% больше, чем годом ранее.

  • Импорт составил лишь 101,8 тонны, снизившись на 8,1% в годовом выражении.

  • Экспорт — 6,7 тыс. тонн, весь объем отправлен в Узбекистан.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
По всем показателям мы идём в рост, так от чего же цена растёт. Народ хочет знать.
26.05.2025, 09:43
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