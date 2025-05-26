В Казахстане вновь подорожал бензин: где и на сколько изменились цены

По итогам апреля 2025 года в Казахстане зафиксирован рост цен на бензин. В среднем по стране топливо подорожало на 0,4% за месяц, а в годовом выражении — на 2,2%, сообщает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.
Анализ месячной и годовой динамики показывает умеренный, но устойчивый рост:
В помесячной динамике:
АИ-95/96 и АИ-98 — рост на 0,1%;
АИ-92 — подорожание на 0,4%.
В годовом выражении:
АИ-95/96 — плюс 4,3%;
АИ-98 — плюс 3,2%;
АИ-92 — плюс 1,8%.
Разброс цен по регионам показывает заметную разницу в темпах удорожания.
Лидеры роста за месяц:
Жамбылская область — +1%;
Абайская и Туркестанская области, Шымкент — +0,8%.
Минимальные изменения:
Северо-Казахстанская область — +0,1%;
Без изменений — в Актюбинской, Улытауской областях и Алматы;
Снижение цен — в Западно-Казахстанской области (на 0,1%).
Годовой рост цен по регионам:
Западно-Казахстанская область — +4,8%;
Актюбинская область — +4,1%;
Шымкент — +3,1%.
Наименьшее удорожание за год:
Алматинская область — +0,9%;
Акмолинская область — +1,1%;
Жетысуская область — +1,7%.
Актуальные средние цены на бензин в апреле 2025 года:
АИ-92 — 205 тенге за литр;
Дороже всего в Петропавловске — 209 тг;
Дешевле всего в Атырау — 195 тг.
АИ-95/96 — 264 тенге за литр;
Максимум в Талдыкоргане — 274 тг;
Минимум в Атырау — 243 тг.
АИ-98 — 299 тенге за литр;
Самая высокая цена в Алматы — 315 тг;
Самая низкая в Актобе — 283 тг.
Несмотря на рост цен, дефицита топлива в стране не наблюдается:
За январь–февраль 2025 года отечественные производители обеспечили 99,99% внутреннего спроса.
За два месяца произведено 1,1 млн тонн бензина, что на 20,8% больше, чем годом ранее.
Импорт составил лишь 101,8 тонны, снизившись на 8,1% в годовом выражении.
Экспорт — 6,7 тыс. тонн, весь объем отправлен в Узбекистан.
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