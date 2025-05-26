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26.05.2025, 13:17

Прорыв на границе: Казахстан и Китай ускоряют пропуск грузов

Новости Казахстана 0 456

Казахстан и Китай договорились о мерах по увеличению пропускной способности на границе. Это решение было принято в ходе совместного визита делегаций двух стран на пограничные пункты пропуска «Нур Жолы» и «Хоргос», сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: BES.media
Фото: BES.media

Совместная инспекция и двусторонние договоренности

Рабочая поездка состоялась 23 мая и прошла под руководством председателя Комитета государственных доходов РК Жандоса Дуйсембиева и министра Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь. Делегации проинспектировали инфраструктуру пограничных переходов и обсудили пути устранения текущих узких мест, способствующих образованию очередей.

Встреча стала логическим продолжением договоренностей, достигнутых 21–22 мая на региональной встрече глав таможенных служб стран Центральной Азии и Китая.

Основные меры по улучшению работы КПП

В ходе визита стороны пришли к следующим ключевым соглашениям:

  • Продление круглосуточного режима работы пунктов пропуска «Нур Жолы» и «Хоргос» — до 30 июня 2026 года;

  • Постепенное увеличение пропускной способности:

    • с 650 до 1000 автомобилей в сутки — на КПП «Нур Жолы»;

    • до 300 автомобилей в сутки — на КПП «Калжат»;

  • Введение новых технических средств досмотра:

    • до конца мая — запуск мобильного инспекционно-досмотрового комплекса на КПП «Дулаты» (КНР);

    • до конца сентября — установка стационарного досмотрового комплекса на КПП «Хоргос» (КНР);

  • Взаимное признание рентгеновских снимков, что позволит сократить время прохождения процедур досмотра;

  • Оптимизация распределения транспортных потоков через Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос»;

  • Совместное рассмотрение вопроса расширения инфраструктуры, включая полосы движения и мост на участке «Нур Жолы» – «Хоргос»;

  • Организация регулярных встреч:

    • ежемесячно — на уровне пограничных ведомств;

    • ежеквартально — между национальными координаторами сторон.

Успехи и перспективы

Министр Сунь Мэйцзюнь отметила прогрессивность казахстанской системы электронной очереди и подчеркнула, что она способствует прозрачности и удобству логистических процессов.

Согласно официальным данным, с 2023 года пропускная способность КПП на границе с Китаем выросла в 3,6 раза — с 202 тыс. до 734 тыс. автомобилей в год. Только за первые четыре месяца 2025 года границу пересекли 238,5 тыс. транспортных средств, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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