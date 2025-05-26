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26.05.2025, 14:32

Казахстанка попала в полицию из-за массовой активации SIM-карт по объявлению

Новости Казахстана 0 653

Полиция Алматы задержала местную жительницу, подозреваемую в пособничестве кибермошенникам. Женщина за вознаграждение активировала сотни SIM-карт, которые впоследствии использовались для обмана граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

 

 

Фото: pexels
Фото: pexels

Как работала схема

По данным следствия:

  • Подозреваемая массово приобретала SIM-карты и мобильные устройства;

  • Она активировала их на свое имя и передавала третьим лицам;

  • Эти номера использовались для регистрации аккаунтов в мессенджерах и дальнейшей коммуникации с жертвами;

  • Таким образом злоумышленники обеспечивали себе анонимность при совершении интернет-мошенничеств.

Особую тревогу вызывает тот факт, что преступники использовали методы социальной инженерии — представлялись сотрудниками банков или госорганов, чтобы ввести людей в заблуждение.

"Легкий заработок" обернулся уголовным делом

Женщина, по информации полиции, наткнулась на объявление о "подработке на дому" в одном из мессенджеров. Условия казались простыми — активировать SIM-карты и получать за это оплату. Однако она не учла, что эти действия могут быть использованы для незаконных целей.

Как заявили в полиции, именно с активированных ею номеров звонили пострадавшим в рамках уже возбужденных уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества.

Важное предупреждение от полиции

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев предостерег граждан от участия в сомнительных схемах:

"Любые предложения о заработке, которые связаны с SIM-картами, банковскими счетами, аккаунтами в мессенджерах или доставкой почты, должны вызывать настороженность. Такие действия могут привести к соучастию в преступлениях, даже если человек об этом не подозревает".

Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность и призвал казахстанцев быть бдительными и не вестись на "легкие деньги".

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