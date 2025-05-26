Земля разверзлась под ногами казахстанки — девушка ушла под тротуар

Жительница Астаны стала жертвой обрушения тротуара — она провалилась в яму, образовавшуюся прямо у жилого дома №18. По словам очевидцев, глубина провала составляла около одного метра, а на его дне находилась вода. Девушка при падении получила телесные повреждения и находилась в шоковом состоянии, плача от боли, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».