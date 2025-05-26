Земля разверзлась под ногами казахстанки — девушка ушла под тротуар

Жительница Астаны стала жертвой обрушения тротуара — она провалилась в яму, образовавшуюся прямо у жилого дома №18. По словам очевидцев, глубина провала составляла около одного метра, а на его дне находилась вода. Девушка при падении получила телесные повреждения и находилась в шоковом состоянии, плача от боли, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Инцидент произошел 26 мая в районе «Қобыз сарайы» на улице Керей, Жанибек хандар. Пострадавшая получила травмы.
Факт происшествия подтвердили в коммунальном предприятии «Астана су арнасы». Представители организации сообщили, что произошло локальное обрушение тротуарной плитки вблизи канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров.
«Образовалась яма, на дне которой находилась вода», — уточнили в пресс-службе предприятия.
На место оперативно прибыла аварийная бригада. В настоящий момент сотрудники коммунальной службы проводят вскрытие территории и техническое обследование участка.
В ГКП подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и по итогам диагностики будет определена причина обрушения.
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