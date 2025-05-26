FlyArystan объявила распродажу билетов на международные рейсы — от 23 000 тенге

Казахстанский лоукостер FlyArystan запустил масштабную акцию по продаже авиабилетов на международные направления. Минимальная стоимость билета составляет 23 тысячи тенге, сообщили в пресс-службе виакомпании, сообщает Lada.kz

Фото: FlyArystan

Распродажа стартовала 26 мая и продлится до конца дня 29 мая. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 23 000 тенге.

Период путешествий

Акционные билеты действуют для полётов в период с июня по конец ноября 2025 года, что позволяет спланировать как летние отпуска, так и осенние поездки.

Доступные маршруты

В рамках распродажи предлагаются рейсы по следующим направлениям:

Атырау — Кутаиси — Атырау

Караганда — Стамбул — Караганда

Атырау — Ташкент — Атырау

Алматы — Тамчы (Иссык-Куль) — Алматы

Актау — Кутаиси — Актау

Актау — Стамбул — Актау

Где купить билеты

Приобрести билеты по акции можно:

на официальном сайте FlyArystan,

в мобильном приложении авиакомпании,

через авторизованные каналы продаж.

Условия тарифа

В стоимость билета в одну сторону включено:

одна единица ручной клади (до 5 кг, габариты — 56 × 23 × 36 см);

случайное место на борту — выбор места осуществляется автоматически.

FlyArystan напоминает, что дополнительные услуги (багаж, выбор места, питание и пр.) приобретаются отдельно.