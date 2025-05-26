FlyArystan объявила распродажу билетов на международные рейсы — от 23 000 тенге

Казахстанский лоукостер FlyArystan запустил масштабную акцию по продаже авиабилетов на международные направления. Минимальная стоимость билета составляет 23 тысячи тенге, сообщили в пресс-службе виакомпании, сообщает Lada.kz
Распродажа стартовала 26 мая и продлится до конца дня 29 мая. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 23 000 тенге.
Акционные билеты действуют для полётов в период с июня по конец ноября 2025 года, что позволяет спланировать как летние отпуска, так и осенние поездки.
В рамках распродажи предлагаются рейсы по следующим направлениям:
Атырау — Кутаиси — Атырау
Караганда — Стамбул — Караганда
Атырау — Ташкент — Атырау
Алматы — Тамчы (Иссык-Куль) — Алматы
Актау — Кутаиси — Актау
Актау — Стамбул — Актау
Приобрести билеты по акции можно:
на официальном сайте FlyArystan,
в мобильном приложении авиакомпании,
через авторизованные каналы продаж.
В стоимость билета в одну сторону включено:
одна единица ручной клади (до 5 кг, габариты — 56 × 23 × 36 см);
случайное место на борту — выбор места осуществляется автоматически.
FlyArystan напоминает, что дополнительные услуги (багаж, выбор места, питание и пр.) приобретаются отдельно.
Комментарии0 комментарий(ев)