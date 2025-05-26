Бизнес под прицелом: за невыданный чек в Казахстане — штраф до 200 тысяч тенге

Предприниматели, осуществляющие наличные или безналичные расчёты, обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и предоставлять покупателям фискальные чеки. Нарушение этого требования влечёт за собой предупреждение, а при повторных случаях — крупные штрафы. Подробности сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz
Фискальный чек — это официальный документ, подтверждающий факт оплаты товара или услуги. Он может быть выдан в бумажной форме или отправлен в электронном виде. Этот чек служит не только доказательством покупки, но и позволяет покупателю в установленные законом сроки вернуть или обменять товар, защитив свои права потребителя.
наименование продавца и его ИИН/БИН;
заводской и регистрационный номер ККМ;
дата, время и номер чека;
наименование товара или услуги, их количество, цена и общая сумма;
ставка и сумма НДС (если продавец является плательщиком НДС);
адрес, где используется кассовый аппарат;
фискальный признак и данные оператора фискальных данных;
штрихкод.
Если продавец не предоставил фискальный чек, гражданин имеет право подать жалобу в органы государственных доходов через портал e-Otinish. Для подтверждения факта нарушения следует приложить:
видеозапись или иное доказательство;
точный адрес и время покупки;
название магазина или предпринимателя;
информацию о товаре или услуге;
дополнительные данные, если они есть.
1. За невыдачу чека:
Первое нарушение — предупреждение;
Повторное в течение года:
для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 20 МРП (78 640 тенге);
для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге);
для крупного бизнеса — 40 МРП (157 400 тенге).
2. За работу без ККМ:
Первое нарушение — предупреждение;
Повторное в течение года:
для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 15 МРП (58 980 тенге);
для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге);
для крупного бизнеса — 50 МРП (196 600 тенге).
В рамках борьбы с незаконным оборотом товаров и увеличения налоговой прозрачности в стране с 2021 года введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Эта мера направлена на пресечение контрафакта и упорядочение системы налогообложения.
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