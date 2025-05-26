18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.04
581.72
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.05.2025, 17:32

Бизнес под прицелом: за невыданный чек в Казахстане — штраф до 200 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 914

Предприниматели, осуществляющие наличные или безналичные расчёты, обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и предоставлять покупателям фискальные чеки. Нарушение этого требования влечёт за собой предупреждение, а при повторных случаях — крупные штрафы. Подробности сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz 

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

Что такое фискальный чек и зачем он нужен

Фискальный чек — это официальный документ, подтверждающий факт оплаты товара или услуги. Он может быть выдан в бумажной форме или отправлен в электронном виде. Этот чек служит не только доказательством покупки, но и позволяет покупателю в установленные законом сроки вернуть или обменять товар, защитив свои права потребителя.

Какие данные должен содержать фискальный чек:

  • наименование продавца и его ИИН/БИН;

  • заводской и регистрационный номер ККМ;

  • дата, время и номер чека;

  • наименование товара или услуги, их количество, цена и общая сумма;

  • ставка и сумма НДС (если продавец является плательщиком НДС);

  • адрес, где используется кассовый аппарат;

  • фискальный признак и данные оператора фискальных данных;

  • штрихкод.

Как действовать, если чек не выдали

Если продавец не предоставил фискальный чек, гражданин имеет право подать жалобу в органы государственных доходов через портал e-Otinish. Для подтверждения факта нарушения следует приложить:

  • видеозапись или иное доказательство;

  • точный адрес и время покупки;

  • название магазина или предпринимателя;

  • информацию о товаре или услуге;

  • дополнительные данные, если они есть.

Какие штрафы предусмотрены

1. За невыдачу чека:

  • Первое нарушение — предупреждение;

  • Повторное в течение года:

    • для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 20 МРП (78 640 тенге);

    • для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге);

    • для крупного бизнеса — 40 МРП (157 400 тенге).

2. За работу без ККМ:

  • Первое нарушение — предупреждение;

  • Повторное в течение года:

    • для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 15 МРП (58 980 тенге);

    • для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге);

    • для крупного бизнеса — 50 МРП (196 600 тенге).

Контекст: борьба с теневой экономикой

В рамках борьбы с незаконным оборотом товаров и увеличения налоговой прозрачности в стране с 2021 года введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Эта мера направлена на пресечение контрафакта и упорядочение системы налогообложения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!