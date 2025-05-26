Бизнес под прицелом: за невыданный чек в Казахстане — штраф до 200 тысяч тенге

Предприниматели, осуществляющие наличные или безналичные расчёты, обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и предоставлять покупателям фискальные чеки. Нарушение этого требования влечёт за собой предупреждение, а при повторных случаях — крупные штрафы. Подробности сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz

Фото: nalog.gov.ru

Что такое фискальный чек и зачем он нужен

Фискальный чек — это официальный документ, подтверждающий факт оплаты товара или услуги. Он может быть выдан в бумажной форме или отправлен в электронном виде. Этот чек служит не только доказательством покупки, но и позволяет покупателю в установленные законом сроки вернуть или обменять товар, защитив свои права потребителя.

Какие данные должен содержать фискальный чек:

наименование продавца и его ИИН/БИН;

заводской и регистрационный номер ККМ;

дата, время и номер чека;

наименование товара или услуги, их количество, цена и общая сумма;

ставка и сумма НДС (если продавец является плательщиком НДС);

адрес, где используется кассовый аппарат;

фискальный признак и данные оператора фискальных данных;

штрихкод.

Как действовать, если чек не выдали

Если продавец не предоставил фискальный чек, гражданин имеет право подать жалобу в органы государственных доходов через портал e-Otinish. Для подтверждения факта нарушения следует приложить:

видеозапись или иное доказательство;

точный адрес и время покупки;

название магазина или предпринимателя;

информацию о товаре или услуге;

дополнительные данные, если они есть.

Какие штрафы предусмотрены

1. За невыдачу чека:

Первое нарушение — предупреждение;

Повторное в течение года: для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 20 МРП (78 640 тенге); для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге); для крупного бизнеса — 40 МРП (157 400 тенге).



2. За работу без ККМ:

Первое нарушение — предупреждение;

Повторное в течение года: для нотариусов, частных судебных исполнителей и малого бизнеса — 15 МРП (58 980 тенге); для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге); для крупного бизнеса — 50 МРП (196 600 тенге).



Контекст: борьба с теневой экономикой

В рамках борьбы с незаконным оборотом товаров и увеличения налоговой прозрачности в стране с 2021 года введена обязательная цифровая маркировка табачной продукции. Эта мера направлена на пресечение контрафакта и упорядочение системы налогообложения.