Россия и Казахстан создадут совместную комиссию для испытаний ракеты «Союз-5» и комплекса «Байтерек»

Российское правительство объявило о намерении сформировать специальную межгосударственную комиссию, в задачи которой войдёт проведение летных испытаний новейшей ракеты-носителя «Союз-5» и связанного с ней космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек». Проект постановления уже размещён на официальном портале правовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Международный состав и сроки формирования

Согласно опубликованному документу, формирование комиссии запланировано на 2025 год. В состав рабочей группы войдут как российские, так и казахстанские представители. Такая структура обеспечит двусторонний контроль и координацию всех этапов испытаний, от технической подготовки до анализа результатов запусков.

Ход испытаний первой ступени «Союза-5»

Ранее, в марте 2025 года, государственная корпорация «Роскосмос» направила на испытания образец первой ступени ракеты «Союз-5». Как уточняется, топливные и окислительные баки, входящие в её состав, успешно прошли серию наземных экспериментальных проверок. Эти работы стали важным этапом подготовки к летным испытаниям.

Казахстан ожидает первый пуск в конце года

В апреле текущего года вице-премьер и министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что первый испытательный пуск ракеты в рамках проекта «Байтерек» ожидается в декабре 2025 года. По его словам, казахстанская сторона рассчитывает на своевременную реализацию всех технических мероприятий. Он выразил уверенность в том, что совместные усилия специалистов позволят уложиться в установленные сроки.