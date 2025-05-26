До 393 тысяч тенге штрафа: в Казахстане запретили мыть ковры во дворе

С приходом тёплой погоды многие жители Казахстана берутся за сезонную уборку, в том числе за чистку ковров. Однако обычная хозяйственная процедура, если она проводится во дворе многоквартирного дома, может обернуться крупным штрафом — до 393 тысяч тенге. Рассказываем, почему это запрещено, на каких основаниях выписываются штрафы и как можно безопасно и законно привести ковры в порядок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
На первый взгляд, мытьё ковра возле дома кажется безобидным. Однако, по закону, такие действия нарушают санитарные нормы и правила благоустройства. Последствия могут быть следующими:
Загрязнение территории моющими средствами и грязной водой;
Порча зелёных насаждений и газонов;
Создание антисанитарных условий и неприятного запаха;
Нарушение комфорта других жильцов (мокрые дорожки, шум и т.п.).
Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, мытьё ковров и других предметов во дворе многоквартирного дома приравнивается к нарушению правил санитарного содержания и благоустройства. Запрещены любые действия, которые засоряют общую территорию и мешают соседям.
Наказание зависит от того, кто именно нарушил санитарные нормы:
Физические лица — штраф до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);
Малый бизнес и НПО — до 30 МРП (117 960 тенге);
Средний бизнес — до 40 МРП (157 280 тенге);
Крупные компании — до 100 МРП (393 200 тенге).
При повторных нарушениях суммы штрафов могут увеличиться, а также последуют дополнительные проверки от надзорных органов.
Контроль за благоустройством дворов осуществляют:
участковые инспекторы и сотрудники местной полиции;
органы санитарно-эпидемиологического контроля;
представители акиматов;
специальные комиссии по благоустройству.
Нарушения фиксируются во время плановых осмотров и на основании жалоб от граждан.
Чтобы избежать наказания и конфликтов с соседями, следует пользоваться легальными способами чистки:
профессиональные пункты химчистки и мойки ковров;
специализированные площадки самообслуживания;
автомойки, предоставляющие соответствующие услуги.
Эти решения безопасны, удобны и соответствуют санитарным требованиям.
Если вы уже получили постановление о нарушении, важно знать:
При оплате штрафа в течение 7 дней действует скидка 50%;
Если вы не согласны с решением, можно обжаловать постановление через портал eGov.kz или в административном суде — в течение 10 дней;
Для подачи жалобы желательно приложить доказательства вашей правоты — фото, видео или свидетельства очевидцев.
Избегайте самостоятельной чистки ковров во дворе — это запрещено законом.
Заботьтесь не только о чистоте квартиры, но и о чистоте двора.
Используйте разрешённые и безопасные сервисы для ухода за бытовыми вещами.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить не только семейный бюджет, но и добрососедские отношения.
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