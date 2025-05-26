До 393 тысяч тенге штрафа: в Казахстане запретили мыть ковры во дворе

С приходом тёплой погоды многие жители Казахстана берутся за сезонную уборку, в том числе за чистку ковров. Однако обычная хозяйственная процедура, если она проводится во дворе многоквартирного дома, может обернуться крупным штрафом — до 393 тысяч тенге. Рассказываем, почему это запрещено, на каких основаниях выписываются штрафы и как можно безопасно и законно привести ковры в порядок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: brestcity.com

Почему нельзя мыть ковры во дворе?

На первый взгляд, мытьё ковра возле дома кажется безобидным. Однако, по закону, такие действия нарушают санитарные нормы и правила благоустройства. Последствия могут быть следующими:

Загрязнение территории моющими средствами и грязной водой;

Порча зелёных насаждений и газонов;

Создание антисанитарных условий и неприятного запаха;

Нарушение комфорта других жильцов (мокрые дорожки, шум и т.п.).

Что говорит законодательство?

Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, мытьё ковров и других предметов во дворе многоквартирного дома приравнивается к нарушению правил санитарного содержания и благоустройства. Запрещены любые действия, которые засоряют общую территорию и мешают соседям.

Размеры штрафов за нарушение

Наказание зависит от того, кто именно нарушил санитарные нормы:

Физические лица — штраф до 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году);

Малый бизнес и НПО — до 30 МРП (117 960 тенге);

Средний бизнес — до 40 МРП (157 280 тенге);

Крупные компании — до 100 МРП (393 200 тенге).

При повторных нарушениях суммы штрафов могут увеличиться, а также последуют дополнительные проверки от надзорных органов.

Кто следит за соблюдением правил?

Контроль за благоустройством дворов осуществляют:

участковые инспекторы и сотрудники местной полиции;

органы санитарно-эпидемиологического контроля;

представители акиматов;

специальные комиссии по благоустройству.

Нарушения фиксируются во время плановых осмотров и на основании жалоб от граждан.

Где можно мыть ковры без риска получить штраф?

Чтобы избежать наказания и конфликтов с соседями, следует пользоваться легальными способами чистки:

профессиональные пункты химчистки и мойки ковров;

специализированные площадки самообслуживания;

автомойки, предоставляющие соответствующие услуги.

Эти решения безопасны, удобны и соответствуют санитарным требованиям.

Что делать, если штраф уже выписан?

Если вы уже получили постановление о нарушении, важно знать:

При оплате штрафа в течение 7 дней действует скидка 50% ;

Если вы не согласны с решением, можно обжаловать постановление через портал eGov.kz или в административном суде — в течение 10 дней ;

Для подачи жалобы желательно приложить доказательства вашей правоты — фото, видео или свидетельства очевидцев.

Рекомендации для жителей

Избегайте самостоятельной чистки ковров во дворе — это запрещено законом.

Заботьтесь не только о чистоте квартиры, но и о чистоте двора.

Используйте разрешённые и безопасные сервисы для ухода за бытовыми вещами.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить не только семейный бюджет, но и добрососедские отношения.