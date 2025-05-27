Казахстанцам предлагают новый вид транспорта — такси взмоет в небо

В ближайшее время казахстанцы смогут оценить перспективу воздушного такси. Министерство транспорта Республики Казахстан приступило к реализации проекта по внедрению аэромобилей, и уже сделаны первые шаги в этом направлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

Создана рабочая группа и выбраны площадки для тестирования

Для реализации инициативы министерство сформировало специальную рабочую группу. В неё вошли представители профильных госорганов и заинтересованных организаций. На данном этапе определён центр, где будут проводиться пробные полёты аэромобилей. В ходе испытаний специалисты изучат, как погодные условия в разные сезоны — весной, летом, осенью и зимой — влияют на технические характеристики и безопасность воздушных транспортных средств.

Подготовка законодательства под новую реальность

На основании результатов пилотных полётов власти займутся вопросами регулирования эксплуатации аэротакси. Предполагается разработка и внесение изменений в действующее законодательство. Это необходимо для создания полноценной правовой базы, регулирующей использование аэромобилей в транспортной системе страны.

Первыми новинку протестируют Алматы и область

Изначально тестовые запуски аэротакси пройдут на территории Алматы и Алматинской области. После этого будет рассмотрена возможность расширения проекта на другие регионы Казахстана.

Когда начнутся полёты?

Как уточнили в Министерстве транспорта, испытания начнутся только после закупки соответствующих летательных аппаратов. В настоящее время продолжаются переговоры с потенциальными поставщиками воздушных такси.