Размером с мышь и в боевой стойке: гигантские пауки атакуют жителей Атырау

В пригороде Атырау — поселке Геолог — жители обеспокоены появлением необычных по размерам пауков. Сообщения и видеозаписи с участием этих существ активно распространяются в социальных сетях. Горожане утверждают, что никогда ранее не сталкивались с подобными насекомыми в регионе, что вызывает у них тревогу, особенно на фоне начала летних каникул, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам местных жителей, больше всего пауков замечено в частном секторе. Они обитают в гаражах, уличных туалетах, летних душах и возле входов в дома.
«Увидел в гараже паука размером с мышь. Он встал в боевую стойку, подняв лапки. Я снял видео и отправил его в соседский чат. После этого люди начали делиться своими находками. Мы боимся за детей — каникулы, они целыми днями на улице. Таких пауков у нас раньше не было», — рассказал житель поселка Борис Мендешев.
Мнения экспертов о происхождении и природе необычных пауков разделились.
Версия биолога:
Биолог Елена Ким утверждает, что на видео запечатлены представители семейства пауков-волков. Эти хищники не плетут паутин, а охотятся из засады. По словам специалиста, несмотря на крупные размеры и болезненные укусы, такие пауки не представляют серьёзной угрозы для человека.
Возможные причины их массового появления:
мягкая и тёплая зима;
повышенная влажность весной;
сокращение популяций естественных врагов — ящериц, ежей, птиц.
Версия лесной инспекции:
Между тем, главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Мереке Шалкаров называет другое имя. По его словам, речь идет о каракуртах — крайне ядовитых пауках, обитающих в Центральной Азии.
Он призвал жителей проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных насекомых немедленно обращаться в профильные службы.
Учитывая, что случаи массового появления различных насекомых в Атырау становятся регулярными, местным жителям, особенно в пригородах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
регулярно осматривать дворы и хозяйственные постройки;
ограничить нахождение детей в плохо освещенных и неосмотренных местах;
при обнаружении подозрительных пауков – сообщать в соответствующие службы.
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