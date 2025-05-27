Размером с мышь и в боевой стойке: гигантские пауки атакуют жителей Атырау

В пригороде Атырау — поселке Геолог — жители обеспокоены появлением необычных по размерам пауков. Сообщения и видеозаписи с участием этих существ активно распространяются в социальных сетях. Горожане утверждают, что никогда ранее не сталкивались с подобными насекомыми в регионе, что вызывает у них тревогу, особенно на фоне начала летних каникул, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: immunocap.ru

Где были замечены пауки

По словам местных жителей, больше всего пауков замечено в частном секторе. Они обитают в гаражах, уличных туалетах, летних душах и возле входов в дома.

«Увидел в гараже паука размером с мышь. Он встал в боевую стойку, подняв лапки. Я снял видео и отправил его в соседский чат. После этого люди начали делиться своими находками. Мы боимся за детей — каникулы, они целыми днями на улице. Таких пауков у нас раньше не было», — рассказал житель поселка Борис Мендешев.

Специалисты не могут прийти к единому мнению

Мнения экспертов о происхождении и природе необычных пауков разделились.

Версия биолога:

Биолог Елена Ким утверждает, что на видео запечатлены представители семейства пауков-волков. Эти хищники не плетут паутин, а охотятся из засады. По словам специалиста, несмотря на крупные размеры и болезненные укусы, такие пауки не представляют серьёзной угрозы для человека.

Возможные причины их массового появления:

мягкая и тёплая зима;

повышенная влажность весной;

сокращение популяций естественных врагов — ящериц, ежей, птиц.

Версия лесной инспекции:

Между тем, главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Мереке Шалкаров называет другое имя. По его словам, речь идет о каракуртах — крайне ядовитых пауках, обитающих в Центральной Азии.

Он призвал жителей проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных насекомых немедленно обращаться в профильные службы.

Рекомендации для населения

Учитывая, что случаи массового появления различных насекомых в Атырау становятся регулярными, местным жителям, особенно в пригородах, рекомендуется соблюдать меры предосторожности: