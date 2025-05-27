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26.05.2025, 21:25

За продажу урана по сниженной цене экс-директора «Казатомпрома» осудили на 4,5 года

Новости Казахстана 0 19 636

Бывший главный директор по коммерции АО «НАК „Казатомпром“» Аскар Батырбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд установил, что его действия привели к ущербу в миллиарды тенге. Приговор вынес межрайонный суд по уголовным делам Астаны 5 мая 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Аскар Батырбаев, фото -Новости Zakon.kz от 26.05.2025 18:58 Фото: semyzbay-u.kazatomprom.kz
Аскар Батырбаев, фото -Новости Zakon.kz от 26.05.2025 18:58 Фото: semyzbay-u.kazatomprom.kz

Сделки по заниженной цене

Следствие установило, что в 2021 году Батырбаев заключил 13 контрактов с зарубежными компаниями на поставку урана по заниженной стоимости. Общая сумма нанесённого ущерба составила более 20,1 миллиарда тенге. По данным суда, целью заключения сделок было перевыполнение коммерческого плана, чего экс-директор добился — выполнение достигло 120%.

Вознаграждение за сомнительные контракты

В мае 2022 года Батырбаев получил бонус от «Казатомпрома» в размере 54 миллиона тенге, включая 9 миллионов — непосредственно за заключение указанных 13 контрактов.

Аргументы защиты: «Скидки согласовывались»

На суде Батырбаев отверг обвинения и заявил, что не предоставлял иностранным компаниям скидок по своей инициативе. Он пояснил, что цена на уран формировалась на основе котировок за фунт — недельных или месячных. После расчета потенциальному покупателю направлялась оферта. При несогласии клиента с ценой обсуждение возможной скидки выносилось на совещания правления и совета директоров компании. По его словам, окончательное решение принималось коллегиально, и все контракты якобы были одобрены на высшем уровне.

Показания экс-главы «Казатомпрома»

Свидетельские показания дал и экс-глава правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов. Он сообщил, что не участвовал в переговорах и не знал о заниженных ценах, так как вопросы заключения контрактов выносились уже после определения стоимости. При этом, в ходе досудебного расследования Пирматов указал, что заседания правления носили формальный характер.

Нарушения, выявленные судом

Суд не нашёл подтверждений утверждениям Батырбаева:

  • На видеозаписях заседаний правления и совета директоров вопрос скидок не обсуждался.

  • В письменных протоколах отсутствуют согласия руководства на снижение цены до 5% от рыночной стоимости.

  • Было установлено, что контракты заключались с нарушением сроков, из-за чего уран реализовывался по менее выгодным условиям.

По мнению суда, Батырбаев осознанно стремился перевыполнить план, чтобы получить премию, в ущерб интересам компании.

Приговор и последствия

Батырбаев признан виновным по статье 361 часть 4 пункт 3 Уголовного кодекса РК — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Санкции включают:

  • 4,5 года лишения свободы в учреждении средней безопасности;

  • конфискация 9 миллионов тенге;

  • взыскание ущерба в размере 20,1 миллиарда тенге в пользу АО «Самрук-Казына»;

  • представление о лишении госнаграды «Ерең еңбегі үшін».

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