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27.05.2025, 07:21

За фальшивый диплом — реальный срок: что нужно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 474

В Казахстане вновь активизировались схемы продажи поддельных дипломов и незаконного оформления академических степеней. Несмотря на запреты и контроль со стороны государства, злоумышленники продолжают эксплуатировать стремление граждан к «легкому» образованию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Легкий путь к диплому — прямой маршрут в тюрьму

Мошенники предлагают оформить «официальный» диплом вуза без обучения, экзаменов и защиты диссертаций. Такие услуги активно продвигаются в социальных сетях, мессенджерах и на псевдонаучных форумах. Чаще всего жертвами становятся люди, стремящиеся быстро получить статус магистра или кандидата наук без реальных знаний.

Самые распространенные схемы обмана

Наиболее часто встречаются следующие варианты:

  • Продажа магистерских дипломов без посещения занятий, сдачи экзаменов и фактического обучения.

  • Фейковые вузы, которые маскируются под действующие учебные заведения и якобы выдают легальные документы.

  • Псевдоуслуги по написанию и защите диссертаций, а также сдаче тестов за деньги.

  • Фальсифицированные публикации, создающие ложное впечатление научной активности клиента.

Часто мошенники прикрываются именами реальных преподавателей, университетов или научных журналов, чтобы повысить доверие со стороны «покупателей».

Как распознать мошенничество

Чтобы избежать обмана, эксперты советуют соблюдать несколько простых, но важных правил:

  • Проверяйте лицензию вуза. Учебное заведение должно быть аккредитовано Министерством образования и науки РК. Информацию можно найти на официальных ресурсах ведомства.

  • Остерегайтесь "быстрых" дипломов. Обещания выдать диплом за несколько месяцев без экзаменов, зачётов и защиты — верный признак мошенничества.

  • Не соглашайтесь на подделки. Помощь в обходе правил, фальсификация научных публикаций или защита диссертаций за деньги — это не только неэтично, но и карается законом.

Чем это грозит

Любое участие в таких схемах, даже в роли «покупателя», может обернуться:

  • Уголовным преследованием за использование поддельных документов;

  • Потерей деловой репутации и профессиональной карьеры;

  • Публичным скандалом, если факт фальсификации всплывет в будущем.

Образование — это не бумага, а знания

Настоящий диплом — это подтверждение ваших усилий, навыков и знаний, а не просто формальность. Попытка обойти систему может дать краткосрочную выгоду, но в долгосрочной перспективе разрушает доверие к специалистам и подрывает качество национального образования.

Вывод: борьба с мошенничеством в образовании — это не только задача государства, но и личная ответственность каждого. Не поддавайтесь на сомнительные предложения и стройте карьеру честно — на прочном фундаменте знаний.

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