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27.05.2025, 08:37

ChatGPT попал под налог в Казахстане: OpenAI зарегистрирована с мая

Новости Казахстана 0 508

С мая 2025 года компания OpenAI, разработчик ChatGPT, будет уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) за оказание цифровых услуг гражданам Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Казахстана, отметив, что с этого момента OpenAI официально попала под действие налога на цифровые услуги, известного как «налог на Google», сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

Фото: blog.parisattitude.com
Фото: blog.parisattitude.com

ChatGPT — под налоговым контролем

Американская компания OpenAI, L.L.C., являющаяся одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и создателем широко известного чат-бота ChatGPT, с мая прошла условную налоговую регистрацию в Казахстане.

Теперь, согласно действующему налоговому законодательству, OpenAI будет обязана уплачивать НДС за предоставление цифровых услуг физическим лицам, находящимся на территории страны. Это означает, что любые платные функции ChatGPT, доступные пользователям в Казахстане, подпадают под налогообложение.

Что такое «налог на Google»?

Налог на цифровые услуги был внедрен в Казахстане в 2022 году. Он предусматривает уплату НДС иностранными IT-компаниями, предоставляющими онлайн-сервисы казахстанским пользователям. Формально он получил неофициальное название «налог на Google» — по аналогии с крупнейшей международной корпорацией, оказавшейся в числе первых налогоплательщиков по этой схеме.

Под действие этого налога попадают все зарубежные цифровые платформы, предоставляющие услуги на территории Казахстана, в том числе:

  • стриминговые сервисы (музыка, фильмы, игры),

  • онлайн-платформы и соцсети,

  • облачные хранилища и офисные программы,

  • системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.

Доходы в бюджет оказались выше ожиданий

Изначально правительство Казахстана прогнозировало, что налог на цифровые услуги будет приносить около 2 млрд тенге в год. Однако на практике поступления в бюджет оказались значительно выше.

По оценкам специалистов, введение налога позволило расширить налогооблагаемую базу за счет привлечения крупнейших глобальных игроков цифрового рынка, включая Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon и теперь — OpenAI.

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