ChatGPT попал под налог в Казахстане: OpenAI зарегистрирована с мая

С мая 2025 года компания OpenAI, разработчик ChatGPT, будет уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) за оказание цифровых услуг гражданам Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Казахстана, отметив, что с этого момента OpenAI официально попала под действие налога на цифровые услуги, известного как «налог на Google», сообщает Lada.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.
Американская компания OpenAI, L.L.C., являющаяся одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и создателем широко известного чат-бота ChatGPT, с мая прошла условную налоговую регистрацию в Казахстане.
Теперь, согласно действующему налоговому законодательству, OpenAI будет обязана уплачивать НДС за предоставление цифровых услуг физическим лицам, находящимся на территории страны. Это означает, что любые платные функции ChatGPT, доступные пользователям в Казахстане, подпадают под налогообложение.
Налог на цифровые услуги был внедрен в Казахстане в 2022 году. Он предусматривает уплату НДС иностранными IT-компаниями, предоставляющими онлайн-сервисы казахстанским пользователям. Формально он получил неофициальное название «налог на Google» — по аналогии с крупнейшей международной корпорацией, оказавшейся в числе первых налогоплательщиков по этой схеме.
Под действие этого налога попадают все зарубежные цифровые платформы, предоставляющие услуги на территории Казахстана, в том числе:
стриминговые сервисы (музыка, фильмы, игры),
онлайн-платформы и соцсети,
облачные хранилища и офисные программы,
системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT.
Изначально правительство Казахстана прогнозировало, что налог на цифровые услуги будет приносить около 2 млрд тенге в год. Однако на практике поступления в бюджет оказались значительно выше.
По оценкам специалистов, введение налога позволило расширить налогооблагаемую базу за счет привлечения крупнейших глобальных игроков цифрового рынка, включая Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon и теперь — OpenAI.
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