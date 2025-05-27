Железнодорожные перевозки в Казахстане подорожали втрое - компании останавливают работу

Крупнейшие предприятия Казахстана, работающие в экспортно-сырьевом секторе, сообщили о критической ситуации, вызванной резким увеличением тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Представители компаний заявляют, что в результате изменений поставки остановлены, контракты срываются, а само существование ряда предприятий оказалось под угрозой, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: gov.kz

Сигнал бедствия от бизнеса

Исполнительный директор Ассоциации горно-металлургических предприятий Николай Радостовец отметил, что ситуация в отрасли достигла критической отметки.

«Ряд предприятий оказался на грани остановки. Особенно остро повышение ударило по угольным компаниям — они теряют контракты, партнеры утрачивают доверие. Мы обратились в министерство транспорта с просьбой вмешаться. Хотим понять, можно ли с 19 мая реально отменить повышение тарифов? Мы сталкиваемся с тройной ценой на перевозку, тогда как решение об отмене до сих пор не вступило в силу», — заявил Радостовец.

Угольщики остановили отгрузку

Коммерческий директор компании Saryarka Energy Ринат Сафиханов подтвердил, что предприятие уже третий месяц не ведет отгрузку угля.

«Поставки остановлены полностью. Мы обратились в Министерство индустрии и другие госорганы, но пока результата нет. Предприятие практически в стадии закрытия — идет сокращение персонала», — сообщил он.

Простой и срыв контрактов

Проблему подтвердила и представитель логистической компании Karazhal Operating, Айгуль Ахметова, занимающаяся переработкой баритовых руд:

«Мы три месяца простаиваем. Контракты на год заключались еще в декабре, но выполнить их теперь невозможно. Никто не ожидал столь резкого подорожания. Просим "Қазақстан темір жолы" заранее предупреждать о повышении тарифов, чтобы мы могли учитывать это при формировании новых контрактов. Сейчас же не можем даже вывезти готовую продукцию».

Позиция "Қазақстан темір жолы"

Ответ на обеспокоенность бизнеса дал директор департамента тарифной политики АО «НК «КТЖ» Диас Тусупбеков. Он отметил:

С 8 июня будет отменено действие механизма ценовых пределов.

Переход к прежней системе тарификации уже оформлен документально.

На 2026 год планируется рост тарифа в пределах 24% — только на магистральные услуги.

«Решение о повышении было продиктовано необходимостью. Тарифы в Казахстане — одни из самых низких в мире. Мы ежегодно фактически субсидируем экспортеров на 200 млрд тенге. Но это не покрывает наших затрат. КТЖ несет на себе обязательства по крупным государственным проектам — строительство дорог, закупка подвижного состава и прочее», — отметил Тусупбеков.

Последствия мартовского и майского повышения

Как уточняют отраслевые представители:

В марте тарифы на магистральные железнодорожные перевозки по экспортным направлениям были увеличены в три раза , что вызвало массовый отток иностранных заказчиков .

В мае последовало дополнительное повышение на 36%, что привело к разрыву контрактов с зарубежными партнерами и поставило под угрозу долгосрочные торговые связи.

Рекомендации не исполняются

Государственная комиссия по модернизации экономики ранее рекомендовала "ҚТЖ" ввести понижающий коэффициент на экспортные и транзитные перевозки грузов стран ЕАЭС с 19 мая. Однако, как отмечают представители бизнеса, данная мера до сих пор не реализована, что усугубляет кризис в экспортном секторе.