«Пиши по собственному»: что делать казахстанцам, если заставляют уволиться

Работодатели в Казахстане нередко оказывают давление на сотрудников, вынуждая их писать заявление «по собственному желанию». Такие действия противоречат трудовому законодательству, однако многие работники, не зная своих прав, соглашаются, опасаясь последствий. Адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Ольга Гаврик объяснила, как действовать в ситуации, когда увольнение происходит с нарушениями закона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Согласно законодательству, трудовой договор может быть расторгнут:
по инициативе работника;
по инициативе работодателя;
по соглашению сторон.
Если же работодатель пытается принудить работника к написанию заявления «по собственному желанию» под угрозой более негативного сценария (например, увольнения «по статье»), это считается нарушением прав работника.
Важно: сотрудник имеет полное право отказаться подписывать заявление, написанное под давлением.
Если вы столкнулись с принуждением к увольнению, необходимо предпринять следующие шаги:
Отказаться от подписания заявления — не соглашайтесь на «добровольное» увольнение, если оно продиктовано давлением.
Обратиться в трудовую инспекцию — подайте письменное заявление с описанием ситуации.
Собрать доказательства:
наличие трудового договора (если он утерян, запросите копию официально);
приказ о приеме на работу;
табель учета рабочего времени;
аудиозаписи разговоров с руководством (предупредите заранее о фиксации).
Работник в Казахстане имеет ряд защищенных прав:
Право на труд закреплено в статье 24 Конституции РК:
«Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии».
Статья 56 Трудового кодекса РК позволяет работнику расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя минимум за один месяц.
Если работодатель нарушает условия договора (не оборудовано рабочее место, не предоставляется отпуск и т. п.), сотрудник имеет право предупредить его официально.
Если в течение 7 рабочих дней ситуация не меняется, договор может быть расторгнут уже с трехдневным уведомлением.
Кроме того, работник может отозвать свое заявление об увольнении, если оно еще не вступило в силу.
Если вас уже уволили и вы считаете это решение незаконным, первым шагом должна стать подача жалобы в согласительную комиссию.
Рассматривает индивидуальные трудовые споры с 2016 года;
Заседание проходит в присутствии работника или его представителя;
Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней;
Копия решения предоставляется сторонам в течение 3 рабочих дней.
Если комиссия не помогла восстановить справедливость, можно обратиться в суд. Для этого необходимо:
Подготовить исковое заявление с подробным изложением ситуации и требований;
Приложить доказательства (если часть документов находится у работодателя — подать ходатайство об их истребовании);
В иске можно потребовать:
признания увольнения незаконным;
восстановления на рабочем месте;
выплаты компенсации за вынужденный прогул;
компенсации морального вреда.
1 месяц с момента увольнения — для подачи иска о восстановлении на работе;
2 месяца — общий срок для обращения в суд по вопросам незаконного увольнения;
1 год — по другим трудовым спорам, если сотрудник узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
Комментарии0 комментарий(ев)