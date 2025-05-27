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27.05.2025, 09:50

«Пиши по собственному»: что делать казахстанцам, если заставляют уволиться

Новости Казахстана 0 1 155

Работодатели в Казахстане нередко оказывают давление на сотрудников, вынуждая их писать заявление «по собственному желанию». Такие действия противоречат трудовому законодательству, однако многие работники, не зная своих прав, соглашаются, опасаясь последствий. Адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Ольга Гаврик объяснила, как действовать в ситуации, когда увольнение происходит с нарушениями закона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: murmansk.rbc.ru
Фото: murmansk.rbc.ru

Увольнение по инициативе работодателя: что нужно знать

Согласно законодательству, трудовой договор может быть расторгнут:

  • по инициативе работника;

  • по инициативе работодателя;

  • по соглашению сторон.

Если же работодатель пытается принудить работника к написанию заявления «по собственному желанию» под угрозой более негативного сценария (например, увольнения «по статье»), это считается нарушением прав работника.

Важно: сотрудник имеет полное право отказаться подписывать заявление, написанное под давлением.

Пошаговый алгоритм действий

Если вы столкнулись с принуждением к увольнению, необходимо предпринять следующие шаги:

  1. Отказаться от подписания заявления — не соглашайтесь на «добровольное» увольнение, если оно продиктовано давлением.

  2. Обратиться в трудовую инспекцию — подайте письменное заявление с описанием ситуации.

  3. Собрать доказательства:

    • наличие трудового договора (если он утерян, запросите копию официально);

    • приказ о приеме на работу;

    • табель учета рабочего времени;

    • аудиозаписи разговоров с руководством (предупредите заранее о фиксации).

Какие права гарантированы законом?

Работник в Казахстане имеет ряд защищенных прав:

  • Право на труд закреплено в статье 24 Конституции РК:
    «Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии».

  • Статья 56 Трудового кодекса РК позволяет работнику расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя минимум за один месяц.

  • Если работодатель нарушает условия договора (не оборудовано рабочее место, не предоставляется отпуск и т. п.), сотрудник имеет право предупредить его официально.
    Если в течение 7 рабочих дней ситуация не меняется, договор может быть расторгнут уже с трехдневным уведомлением.

Кроме того, работник может отозвать свое заявление об увольнении, если оно еще не вступило в силу.

Что делать, если увольнение уже произошло?

Если вас уже уволили и вы считаете это решение незаконным, первым шагом должна стать подача жалобы в согласительную комиссию.

Как работает согласительная комиссия:

  • Рассматривает индивидуальные трудовые споры с 2016 года;

  • Заседание проходит в присутствии работника или его представителя;

  • Срок рассмотрения — до 15 рабочих дней;

  • Копия решения предоставляется сторонам в течение 3 рабочих дней.

Судебная защита прав работника

Если комиссия не помогла восстановить справедливость, можно обратиться в суд. Для этого необходимо:

  1. Подготовить исковое заявление с подробным изложением ситуации и требований;

  2. Приложить доказательства (если часть документов находится у работодателя — подать ходатайство об их истребовании);

  3. В иске можно потребовать:

    • признания увольнения незаконным;

    • восстановления на рабочем месте;

    • выплаты компенсации за вынужденный прогул;

    • компенсации морального вреда.

Сроки обращения в суд:

  • 1 месяц с момента увольнения — для подачи иска о восстановлении на работе;

  • 2 месяца — общий срок для обращения в суд по вопросам незаконного увольнения;

  • 1 год — по другим трудовым спорам, если сотрудник узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.

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