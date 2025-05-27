Мобильная связь в Казахстане: где самые доступные тарифы

Анализ охватил предложения всех основных сотовых операторов в стране. Ниже представлены самые дешевые тарифы по состоянию на май 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Интернет: 17 ГБ
Звонки: безлимит внутри сети и на Beeline
Минуты: 170 на другие операторы
SMS: 50 сообщений
Стоимость:
2 500 тенге/месяц при использовании приложения ForteApp
4 500 тенге/месяц без использования приложения
Бонус: при переносе номера с другого оператора — два месяца бесплатной связи (актуально для тарифов Gold и Platinum)
Интернет: 30 ГБ
Минуты: 100 минут на все сети
Стоимость: от 2 690 тенге/месяц
Особенности: подключение и управление через мобильное приложение, простой и удобный интерфейс
Интернет: 10 ГБ
Минуты: 100 на другие сети
Звонки внутри сети: безлимит
Стоимость: от 3 990 тенге/месяц
Комментарий: несмотря на более высокую цену, тариф пользуется популярностью благодаря широкому покрытию и стабильности связи
Некоторые операторы предлагают приятные бонусы, о которых знают не все пользователи:
IZI регулярно запускает акции с кэшбэком и начисляет бонусные баллы, которые можно использовать на покупку интернета или дополнительных минут.
Beeline позволяет переносить неиспользованные минуты на следующий расчетный период — удобная функция для тех, кто расходует лимит не полностью.
Kcell разработал семейные тарифы с общим пакетом интернета и минут, что особенно выгодно при наличии нескольких номеров в одной семье.
По данным на конец апреля 2025 года:
Общее число пользователей сотовой связи в РК: 26,4 миллиона
Из них активные пользователи мобильного интернета: 19,1 миллиона
Эти цифры свидетельствуют о том, что мобильная связь и интернет являются важной частью повседневной жизни практически каждого жителя страны.
Сравнивайте не только цену, но и условия подключения. Обращайте внимание на акции, бонусы, а также возможность переноса номера.
Пользуйтесь мобильными приложениями операторов. Часто там доступны персональные скидки и выгодные предложения.
Если вы редко пользуетесь связью, рассмотрите помесячные, помегабайтные или посекундные тарифы без абонплаты.
Переходите к другому оператору с сохранением номера. Это позволит сохранить контактную информацию и получить дополнительные бонусы в рамках акций.
Вывод: Даже на фоне удорожания услуг связи казахстанцы могут выбрать тариф, который отвечает их потребностям и бюджету. Важно регулярно пересматривать условия и быть в курсе новых предложений на рынке.
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