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27.05.2025, 10:21

Мобильная связь в Казахстане: где самые доступные тарифы

Новости Казахстана 0 922

Анализ охватил предложения всех основных сотовых операторов в стране. Ниже представлены самые дешевые тарифы по состоянию на май 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Несмотря на удорожание и инфляцию, на рынке всё ещё можно найти тарифы, сочетающие доступную цену и приемлемые условия:

 

1. ForteMobile — тариф Gold

  • Интернет: 17 ГБ

  • Звонки: безлимит внутри сети и на Beeline

  • Минуты: 170 на другие операторы

  • SMS: 50 сообщений

  • Стоимость:

    • 2 500 тенге/месяц при использовании приложения ForteApp

    • 4 500 тенге/месяц без использования приложения

  • Бонус: при переносе номера с другого оператора — два месяца бесплатной связи (актуально для тарифов Gold и Platinum)

2. IZI — тариф ULTRA

  • Интернет: 30 ГБ

  • Минуты: 100 минут на все сети

  • Стоимость: от 2 690 тенге/месяц

  • Особенности: подключение и управление через мобильное приложение, простой и удобный интерфейс

3. Activ Start — предложение от одного из крупнейших операторов

  • Интернет: 10 ГБ

  • Минуты: 100 на другие сети

  • Звонки внутри сети: безлимит

  • Стоимость: от 3 990 тенге/месяц

  • Комментарий: несмотря на более высокую цену, тариф пользуется популярностью благодаря широкому покрытию и стабильности связи

Дополнительные возможности и скрытые преимущества

Некоторые операторы предлагают приятные бонусы, о которых знают не все пользователи:

  • IZI регулярно запускает акции с кэшбэком и начисляет бонусные баллы, которые можно использовать на покупку интернета или дополнительных минут.

  • Beeline позволяет переносить неиспользованные минуты на следующий расчетный период — удобная функция для тех, кто расходует лимит не полностью.

  • Kcell разработал семейные тарифы с общим пакетом интернета и минут, что особенно выгодно при наличии нескольких номеров в одной семье.

Актуальная статистика: кто и как пользуется связью

По данным на конец апреля 2025 года:

  • Общее число пользователей сотовой связи в РК: 26,4 миллиона

  • Из них активные пользователи мобильного интернета: 19,1 миллиона

Эти цифры свидетельствуют о том, что мобильная связь и интернет являются важной частью повседневной жизни практически каждого жителя страны.

Как сэкономить на мобильной связи: советы потребителям

  1. Сравнивайте не только цену, но и условия подключения. Обращайте внимание на акции, бонусы, а также возможность переноса номера.

  2. Пользуйтесь мобильными приложениями операторов. Часто там доступны персональные скидки и выгодные предложения.

  3. Если вы редко пользуетесь связью, рассмотрите помесячные, помегабайтные или посекундные тарифы без абонплаты.

  4. Переходите к другому оператору с сохранением номера. Это позволит сохранить контактную информацию и получить дополнительные бонусы в рамках акций.

Вывод: Даже на фоне удорожания услуг связи казахстанцы могут выбрать тариф, который отвечает их потребностям и бюджету. Важно регулярно пересматривать условия и быть в курсе новых предложений на рынке.

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