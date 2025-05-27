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27.05.2025, 11:20

Газ подорожает в Казахстане с 1 июля: кого коснется и зачем это нужно

Новости Казахстана 0 879

С 1 июля 2025 года в Казахстане планируется поэтапное повышение оптовых цен на товарный газ для отдельных категорий потребителей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК. Ведомство подготовило проект приказа, предусматривающий ежегодное увеличение стоимости газа на в среднем 33% в течение трех лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Кого затронут изменения

Повышение оптовых цен коснется не всех потребителей, а лишь определенных групп, включая:

  • Крупных коммерческих потребителей, использующих более 10 млн кубометров газа в год;

  • Цифровых майнинговых компаний;

  • Производителей электроэнергии, обслуживающих майнинговые фермы.

Для других категорий — в частности, для населения и социальных объектов — изменения цен не предусмотрены.

Почему необходим рост цен

Министерство объясняет решение рядом экономических факторов:

  • Снижение перекрестного субсидирования: сегодня часть потребителей оплачивает газ по заниженным ставкам, тогда как другие компенсируют разницу. Новые цены позволят распределить затраты справедливее.

  • Обеспечение стабильного газоснабжения: прогнозируется, что уже к 2028 году потребление газа в стране вырастет с 21,2 млрд до 32,4 млрд кубометров. Без мер по увеличению доходности отрасли может возникнуть дефицит ресурса.

  • Необходимость инвестиций: справедливая цена сделает газовую отрасль более привлекательной для инвесторов. Это даст толчок к строительству новых перерабатывающих заводов, модернизации трубопроводной инфраструктуры и освоению новых месторождений.

Экспертная оценка: +33% ежегодно

По расчетам специалистов министерства, для достижения минимальной рентабельности отрасли необходимо корректировать цены на 33% в год на протяжении ближайших трех лет. Только таким образом удастся выйти на устойчивый уровень доходности и обеспечить бесперебойное газоснабжение по всей стране.

Сглаживание региональных дисбалансов

Одной из задач предстоящей реформы станет также устранение ценовых перекосов между регионами. В условиях формирования единого газового рынка это особенно важно, чтобы избежать неравенства в доступе к ресурсу и стимулировать развитие инфраструктуры в отдаленных областях.

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