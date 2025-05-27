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27.05.2025, 12:39

Льготные автокредиты в Казахстане: где купить машину в рассрочку и без переплаты

Новости Казахстана 0 6 203

Спрос на автокредитование в Казахстане продолжает расти. Согласно опросу Национального банка, рост интереса казахстанцев к приобретению автомобилей будет наблюдаться и во втором квартале 2025 года. В первую очередь это связано с действием партнерских программ между банками и автосалонами, которые позволяют частично субсидировать стоимость займов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Льготные автокредиты по госпрограмме

На сегодняшний день приобрести автомобиль на выгодных условиях в рамках государственной программы можно в четырех банках:

  • Евразийский банк

  • ForteBank

  • Halyk Bank

  • Банк ЦентрКредит (БЦК)

Основные условия программы:

  • Процентная ставка: 4%

  • Срок кредита: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 10% стоимости авто

Коммерческие автокредиты: что предлагают банки

Для тех, кто не попадает под условия госпрограммы, доступен альтернативный вариант — оформление обычного коммерческого автокредита. Такие займы предлагают девять банков второго уровня. Ниже приведены ключевые параметры от каждого из них.

1. Банк ЦентрКредит (БЦК)

  • Сумма кредита: до 45 млн тенге

  • Срок: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 10%

  • Возраст заемщика: от 21 до 68 лет

  • Ставка: 21,6–23%

  • ГЭСВ: 23,85–25,56%

2. Евразийский банк

  • Сумма: от 450 тыс. до 45 млн тенге

  • Срок: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: не требуется

  • Ставка: от 0,12% до 30%

  • ГЭСВ: 13,9–35%

3. Нурбанк

  • Сумма кредита: до 10 млн тенге, не более 65% от рыночной стоимости авто

  • Срок: от 9 месяцев до 5 лет

  • Первоначальный взнос: от 35%

  • Возраст заемщика: от 21 года до пенсионного возраста

  • Ставка: 19,5–22%

  • ГЭСВ: 22,1–29,1%

4. КЗИ Банк

  • Сумма кредита: до 50 млн тенге

  • Срок: до 5 лет

  • Ставка: 21–25%

  • ГЭСВ: 23,8–28,5%

  • Доп. условие: авто не старше 5 лет

5. Фридом Банк Казахстан

  • Сумма кредита: до 50 млн тенге

  • Срок: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 10%

  • Возраст заемщика: от 21 до 60 лет

  • Возраст авто: до 15 лет

  • Ставка: 18–22%

  • ГЭСВ: 19,6–24,4%

6. Altyn Bank

  • Сумма кредита: до 30 млн тенге

  • Срок: от 1 до 7 лет

  • Ставка: 22,2–27%

  • ГЭСВ: 24,63–30,87%

7. Bereke Bank

  • Сумма кредита: до 45 млн тенге

  • Срок: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: не требуется

  • Ставка: 23,40–30%

  • ГЭСВ: 26,12–35%

8. ForteBank

  • Сумма кредита: до 35 млн тенге

  • Срок: до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 10%

  • Возраст заемщика: от 21 до 63 лет

  • Ставка: 0,01–22,5%

  • ГЭСВ: 0,1–25,3%

9. Halyk Bank

  • Сумма кредита: до 30 млн тенге

  • Срок: от 6 месяцев до 7 лет

  • Первоначальный взнос: от 20%

  • Возраст заемщика: от 21 до 63 лет

  • Ставка: 20–21% (для новых авто)

  • ГЭСВ: 21,9–29,5%

Если вы планируете покупку автомобиля в кредит, важно сравнить все предлагаемые условия — от процентной ставки до требований по возрасту заемщика и авто. Также стоит учитывать полную стоимость займа (ГЭСВ), так как она отражает все комиссии и реальные расходы.

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