Льготные автокредиты в Казахстане: где купить машину в рассрочку и без переплаты

Спрос на автокредитование в Казахстане продолжает расти. Согласно опросу Национального банка, рост интереса казахстанцев к приобретению автомобилей будет наблюдаться и во втором квартале 2025 года. В первую очередь это связано с действием партнерских программ между банками и автосалонами, которые позволяют частично субсидировать стоимость займов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На сегодняшний день приобрести автомобиль на выгодных условиях в рамках государственной программы можно в четырех банках:
Евразийский банк
ForteBank
Halyk Bank
Банк ЦентрКредит (БЦК)
Основные условия программы:
Процентная ставка: 4%
Срок кредита: до 7 лет
Первоначальный взнос: от 10% стоимости авто
Для тех, кто не попадает под условия госпрограммы, доступен альтернативный вариант — оформление обычного коммерческого автокредита. Такие займы предлагают девять банков второго уровня. Ниже приведены ключевые параметры от каждого из них.
Сумма кредита: до 45 млн тенге
Срок: до 7 лет
Первоначальный взнос: от 10%
Возраст заемщика: от 21 до 68 лет
Ставка: 21,6–23%
ГЭСВ: 23,85–25,56%
Сумма: от 450 тыс. до 45 млн тенге
Срок: до 7 лет
Первоначальный взнос: не требуется
Ставка: от 0,12% до 30%
ГЭСВ: 13,9–35%
Сумма кредита: до 10 млн тенге, не более 65% от рыночной стоимости авто
Срок: от 9 месяцев до 5 лет
Первоначальный взнос: от 35%
Возраст заемщика: от 21 года до пенсионного возраста
Ставка: 19,5–22%
ГЭСВ: 22,1–29,1%
Сумма кредита: до 50 млн тенге
Срок: до 5 лет
Ставка: 21–25%
ГЭСВ: 23,8–28,5%
Доп. условие: авто не старше 5 лет
Сумма кредита: до 50 млн тенге
Срок: до 7 лет
Первоначальный взнос: от 10%
Возраст заемщика: от 21 до 60 лет
Возраст авто: до 15 лет
Ставка: 18–22%
ГЭСВ: 19,6–24,4%
Сумма кредита: до 30 млн тенге
Срок: от 1 до 7 лет
Ставка: 22,2–27%
ГЭСВ: 24,63–30,87%
Сумма кредита: до 45 млн тенге
Срок: до 7 лет
Первоначальный взнос: не требуется
Ставка: 23,40–30%
ГЭСВ: 26,12–35%
Сумма кредита: до 35 млн тенге
Срок: до 7 лет
Первоначальный взнос: от 10%
Возраст заемщика: от 21 до 63 лет
Ставка: 0,01–22,5%
ГЭСВ: 0,1–25,3%
Сумма кредита: до 30 млн тенге
Срок: от 6 месяцев до 7 лет
Первоначальный взнос: от 20%
Возраст заемщика: от 21 до 63 лет
Ставка: 20–21% (для новых авто)
ГЭСВ: 21,9–29,5%
Если вы планируете покупку автомобиля в кредит, важно сравнить все предлагаемые условия — от процентной ставки до требований по возрасту заемщика и авто. Также стоит учитывать полную стоимость займа (ГЭСВ), так как она отражает все комиссии и реальные расходы.
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