Экстренная посадка в Казахстане: самолет из Екатеринбурга прервал полет в Сочи из-за заболевшего пассажира

Пассажирский авиалайнер авиакомпании Nordwind Airlines , следовавший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден совершить экстренную посадку в Казахстане . Инцидент произошел по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту, сообщает Lada.kz со ссылкой на eanews.ru

Фото: kasheloff.ru

Рейс направлялся в Сочи

Воздушное судно Boeing 777-300ER с регистрационным номером RA-73847 выполняло рейс NWS504. На борту находились 564 пассажира, направлявшихся на юг России. Согласно расписанию, самолет должен был приземлиться в сочинском аэропорту в 12:05 по московскому времени.

Сигнал бедствия в небе над Казахстаном

Однако во время полета над территорией Казахстана экипаж подал сигнал чрезвычайной ситуации. После этого было принято решение посадить самолет в ближайшем подходящем аэропорту.

Аэропорт Актобе принял экстренный борт

Как сообщил председатель правления международного аэропорта Актобе Дастан Малиев, самолет совершил вынужденную посадку именно в этом городе. Причиной стала неотложная медицинская ситуация с одним из пассажиров.

Состояние пассажира и дальнейшая судьба рейса

На момент публикации дополнительная информация о состоянии заболевшего пассажира и о том, продолжил ли рейс полет после посадки, не сообщалась.