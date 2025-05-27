Пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в казахстанском городе Актобе. Причиной инцидента стало резкое ухудшение состояния одной из пассажирок. К сожалению, несмотря на экстренные меры, женщину спасти не удалось, сообщает Lada.kz

Фото: airliners.net

Обстоятельства происшествия

По данным администрации международного аэропорта Актобе, инцидент произошел днем 27 мая. Экипаж воздушного судна сообщил о нештатной ситуации и запросил посадку на ближайшем доступном аэродроме — им оказался аэропорт города Актобе.

На борту находилось 564 пассажира. Самолет — широкофюзеляжный лайнер Boeing-777 — выполнял рейс из Екатеринбурга в Сочи. Согласно данным онлайн-ресурса Flightradar, планируемое время прибытия в Сочи составляло 11:55 по местному времени (13:55 по времени Астаны).

Причина посадки и трагический исход

Как сообщается, экстренная посадка была инициирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. После приземления женщине была оказана медицинская помощь, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась. О причинах смерти пока официально не сообщается.

Официальные подтверждения

Информацию о трагическом происшествии подтвердили в администрации аэропорта Актобе. Другие подробности, в том числе личные данные погибшей и точная причина смерти, на момент публикации не раскрываются.