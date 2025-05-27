Казахстанцы переплатили почти 35 млрд тенге за свет — Минэнерго объяснило, что будет дальше

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов сообщил о том, как будет организован перерасчет оплаты за электроэнергию для потребителей, которые ранее платили по завышенным тарифам. Заявление прозвучало 27 мая 2025 года на правительственном брифинге в ответ на вопросы журналистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Ситуация с тарифами признана неоднозначной

По словам вице-министра, завышенные тарифы — следствие системных нарушений, выявленных в ходе аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП). Однако окончательные выводы еще предстоит сделать:

«Основная часть затрагивает механизм тарифообразования, который регулируется Комитетом по регулированию естественных монополий. Проверка ВАП продолжается, и, думаю, завершится соответствующими выводами», — подчеркнул Есимханов.

Что ждет потребителей: компенсации или снижение тарифов

Говоря о компенсациях, вице-министр объяснил, что излишне уплаченные средства могут быть возвращены потребителям в двух формах:

Путем снижения тарифов в будущем ;

Через реинвестирование в энергосистему, чтобы не допустить дальнейшего роста цен.

Таким образом, граждане, ранее переплатившие за электроэнергию, не останутся без учета — суммы будут включены в расчеты при следующих изменениях тарифной политики.

Министерство получило представление от аудиторов

Как отметил Есимханов, министерство только недавно получило официальные представления от ВАП. Ведомство намерено рассмотреть их в установленные сроки и подготовить ответ в рамках действующих процедур.

«Есть поручения по корректировке правил. Мы будем работать в рамках регламента, а окончательные итоги, скорее всего, будут озвучены представителями Высшей аудиторской палаты», — добавил он.

34,7 миллиарда тенге — объем переплат

Ранее, 13 мая, стало известно о результатах масштабного аудита, проведенного ВАП. В ходе проверки эффективности госполитики в сфере электроэнергетики выяснилось, что потребители в Казахстане переплатили 34,7 миллиарда тенге из-за необоснованно завышенных тарифов.