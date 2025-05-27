Казахстан подключается к «зеленому коридору» в Европу

Казахстан объединяет усилия с Азербайджаном и Узбекистаном в рамках крупного проекта по производству и экспорту возобновляемой энергии. Главная цель — наладить поставки экологически чистой электроэнергии в Европу и другие зарубежные рынки, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: peremyshl40.gosuslugi.ru

Совместное предприятие на стадии создания

По информации Министерства энергетики РК, страны находятся на этапе формирования совместного предприятия. Этот альянс станет основой для запуска интегрированной энергетической инициативы, ориентированной на использование зеленых технологий и устойчивого экспорта.

После официального создания СП будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта. Оно позволит определить ключевые параметры, включая:

возможные объемы поставок зеленой электроэнергии за рубеж,

необходимые сроки на запуск производства,

оптимальные экспортные маршруты и каналы поставки.

Подписано учредительское соглашение

Еще в декабре 2024 года системные операторы энергосетей Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали учредительное соглашение. Документ закладывает правовую и техническую основу для дальнейшего сотрудничества в области ВИЭ.

Соглашение направлено на эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии в регионе. Оно также предполагает развитие торговли "зеленой" электроэнергией между тремя странами, Европейским союзом и другими заинтересованными регионами.

Повышение энергетической роли региона

Предполагается, что реализация инициативы позволит укрепить позиции Центральной Азии и Азербайджана в глобальной энергетической повестке. В частности:

страны смогут занять более заметное место на рынке экологически чистой энергии,

повысится значимость региональной энергетической интеграции,

будет обеспечена более тесная взаимосвязь энергосистем между Центральной Азией и Азербайджаном.

Казахстан завершает ратификацию

В настоящее время казахстанская сторона занимается внутренней процедурой ратификации соглашения. Это необходимый шаг для полноценного участия страны в проекте и его дальнейшего продвижения на международный уровень.

Экспертное мнение: перспективы есть

Ранее отраслевой эксперт Сергей Агафонов в комментарии для LS отметил, что инициатива по экспорту "зеленой" электроэнергии в Европу выглядит перспективной. Однако её успех будет зависеть от реализации логистической инфраструктуры, рыночных условий и способности государств обеспечить стабильное энергоснабжение.