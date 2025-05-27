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27.05.2025, 17:25

В приложении eGov Mobile появилась новая услуга для нуждающихся в жилье

Новости Казахстана 0 2 914

Казахстанцы теперь могут получить подробные ответы на вопросы, связанные с постановкой в очередь на жилье, прямо в приложении eGov Mobile, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 27 мая 2025 года в мобильном приложении eGov Mobile стал доступен новый справочный блок, посвящённый вопросам постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилье. Как сообщили в АО «Национальные информационные технологии», новая функция позволяет пользователям получить ответы на наиболее актуальные вопросы: кто имеет право стать в очередь на жильё, как долго рассматривается заявление, можно ли подать заявку, если жильё ранее принадлежало родственникам, и другие.

Обновление приурочено к запуску интернет-портала orken.otbasybank.kz. С 24 мая через него осуществляется подача заявлений на постановку в очередь на жильё. Весь процесс переведён в онлайн-формат и требует авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Специалисты пояснили, что вся процедура осуществляется в рамках работы единой цифровой платформы «Центр обеспечения жилищем». Эта система интегрирована с 14 государственными базами данных и позволяет формировать цифровой портрет заявителя. В автоматическом режиме проверяется информация о наличии жилья, доходах, составе семьи и статусе нуждающегося. Такой подход исключает влияние человеческого фактора и минимизирует ручное вмешательство в процесс оценки.

По результатам рассмотрения заявки гражданину направляется уведомление в виде SMS от номера 1414. В нём указывается решение – одобрено ли заявление или отказано.

Также для удобства пользователей в eGov Mobile размещена справочная информация, которая поможет заранее ознакомиться с условиями программы. Найти новый раздел можно на главной странице приложения, в категории «Популярные услуги».

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