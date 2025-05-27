В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мяса

В Министерстве сельского хозяйства рассматривают возможность вывода на рынок мяса сайгаков, при условии соблюдения всех санитарных и правовых процедур, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

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В Казахстане может начаться реализация мяса сайгаков, о чём сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов. По его словам, в регионах, где обитает этот вид копытных – Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Актюбинской и Улытауской областях – работают порядка 25 мясоперерабатывающих предприятий.

Из них 13 комбинатов уже готовы принимать мясо сайги в соответствии с действующими санитарными и технологическими стандартами. По оставшимся 12 ведутся переговоры, направленные на урегулирование процедурных вопросов. Как отметил Бекбауов, эти предприятия уже выразили заинтересованность в производстве не только консервов, но и реализации сырого мяса.

По словам чиновника, мясо сайгака считается диетическим, доступным по цене и биологически чистым продуктом. «Мы с мясоперерабатывающими предприятиями также переговорили уже по продаже и выпуску сырого мяса», - отметил он в кулуарах мажилиса.

Перед тем как мясо поступит в продажу, Комитет ветеринарного контроля проведёт комплексные экспертизы и лабораторные анализы, чтобы подтвердить безопасность продукции для потребителей. Разрешение на реализацию будет возможно только после принятия правительственного решения о регулировании численности сайгаков. Вывод по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Вице-министр подчеркнул, что приоритетом станет обеспечение внутреннего рынка. В дальнейшем, если проект окажется успешным, можно будет рассматривать экспортные возможности.

Свою оценку потенциального проекта дал и доктор биологических наук Альжан Шамшидин. По его мнению, экспорт мяса сайгака способен принести Казахстану до 2,5 миллиарда долларов. Развитие охотничьей отрасли в этом направлении, по его расчётам, может обеспечить дополнительно до 500 миллионов долларов. Ученый предложил содержать сайгаков в закрытых резерватах, а весной направлять часть поголовья на убой для получения мяса и производных продуктов.