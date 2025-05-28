Кто в Казахстане управляет вашей пенсией и можно ли это поменять?

Пенсионные накопления граждан Казахстана продолжают расти: по данным на 2025 год, активы, хранящиеся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), превысили отметку в 23 триллиона тенге. Вопрос о том, как и кем управляются эти средства, а также какую доходность они приносят, остается актуальным для всех будущих пенсионеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Коллаж Vecher.kz/Нурбосын Орысулы

Кто управляет пенсионными активами?

Основной объем пенсионных накоплений, а именно 22,63 трлн тенге, находится под управлением Национального банка Казахстана. Эти средства сформированы за счет обязательных пенсионных взносов граждан, добровольных отчислений, а также взносов со стороны работодателей.

Оставшаяся часть — около 62 млрд тенге — доверена частным управляющим инвестиционным компаниям. Такой выбор доступен вкладчикам, которые хотят самостоятельно определить, кто будет управлять их средствами.

Как инвестируют пенсионные деньги?

Национальный банк придерживается консервативной стратегии, направленной на снижение рисков при сохранении стабильной доходности. Распределение средств выглядит следующим образом:

43% инвестированы в государственные облигации Республики Казахстан;

9% — в долговые бумаги квазигосударственных компаний;

3% — в облигации отечественных банков;

Остальные средства размещены в депозитах, акциях и других финансовых инструментах, включая зарубежные активы.

При этом около 60% вложений номинированы в тенге, остальная часть — в долларах США, что позволяет обеспечить валютную диверсификацию портфеля.

Доходность пенсионных накоплений в 2025 году

За период с мая 2024 по апрель 2025 года пенсионные активы под управлением ЕНПФ принесли доход в размере 2,63 трлн тенге. Это существенно превышает уровень инфляции, который за аналогичный период составил 10,70%.

Средняя номинальная доходность составила 13,35%, что говорит о реальном росте сбережений граждан. Особенно высокую доходность (около 9%) показали средства, поступившие в фонд от обязательных взносов работодателей.

Что предлагают частные управляющие компании?

С 2023 года казахстанцы могут передавать до 50% своих обязательных пенсионных взносов в управление частным компаниям, а добровольные накопления — в полном объеме.

Сегодня в списке доступных управляющих:

Jusan Invest

Halyk Global Markets

BCC Invest

«Сентрас Секьюритиз»

Halyk Finance

Они инвестируют пенсионные средства в разнообразные финансовые инструменты: акции, облигации, биржевые фонды (ETF), а также зарубежные активы. За последний год их средняя доходность составила 16–17% — это выше показателя ЕНПФ.

Большинство активов под управлением частных компаний номинированы в тенге (от 60% до 76%), остальная часть — в иностранной валюте, в первую очередь в долларах США.

На что стоит обратить внимание вкладчикам?

Долгосрочная стратегия : Пенсионные накопления — это инвестиции на длительный срок. Краткосрочные колебания доходности возможны из-за рыночных факторов, но диверсификация активов помогает сгладить риски.

Свобода выбора : С 2023 года у граждан есть возможность самостоятельно выбирать управляющую компанию, что дает больше контроля над будущими пенсионными выплатами.

Прозрачность: Все данные о доходности и структуре инвестиционного портфеля доступны на официальном сайте ЕНПФ.

Вывод

Пенсионные средства казахстанцев в 2025 году управляются как государственными структурами, так и частными инвестиционными компаниями. Средства приносят доход, превышающий инфляцию, и обеспечивают защиту накоплений в реальном выражении. При правильном выборе стратегии и управляющего вкладчики могут значительно увеличить свои будущие пенсионные выплаты