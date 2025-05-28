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27.05.2025, 21:46

Кто в следующем году в Казахстане будет отдыхать по-особенному: новые даты в календаре

Новости Казахстана 0 576

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа о расширении перечня профессиональных праздников. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и проходит стадию публичного обсуждения, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Шесть новых профессиональных праздников

Согласно проекту, в календаре профессиональных дат появятся новые поводы для официального чествования представителей различных сфер. В перечень предлагается включить следующие праздники:

  • День предпринимателей Казахстана – в знак признания вклада бизнеса в экономику страны;

  • День ремесленников Казахстана – для поддержки и популяризации традиционных промыслов и ручного труда;

  • День работников сферы естественных монополий – для сотрудников организаций, обеспечивающих население важнейшими услугами (энергетика, водоснабжение и др.);

  • День работника санитарно-эпидемиологической службы – в честь специалистов, отвечающих за эпидемиологическое благополучие и санитарный надзор;

  • День работников кадровой службы – для HR-специалистов, играющих ключевую роль в управлении трудовыми ресурсами;

  • День работника сферы общественного питания – в знак уважения к труду поваров, официантов и других сотрудников ресторанного бизнеса.

Изменится дата празднования Дня энергетика

Помимо расширения списка, проект предусматривает перенос Дня энергетика. Сейчас он отмечается в третье воскресенье декабря, однако предлагается установить фиксированную дату — 22 декабря. Это изменение позволит унифицировать празднование и закрепить его в календаре.

Когда примут решение

Документ с предлагаемыми поправками размещён на общественное обсуждение до 12 июня 2025 года. До этого времени все заинтересованные граждане и организации могут высказать свои замечания и предложения.

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