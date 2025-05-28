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27.05.2025, 22:36

1:0 в пользу Дженнифер Лопес: поп-звезда выигрывает стадион в Алматы без пенальти

Новости Казахстана 0 494

Центральный стадион Алматы в августе примет не футбольный матч, а мировую поп-звезду: ради концерта Дженнифер Лопес перенесли встречу между клубами «Кайрат» и «Женис». Организаторы шоу и спортивные структуры пришли к соглашению, вызвав волну обсуждений в спортивной и культурной среде, сообщает Lada.kz

Фото: Legion-Media
Фото: Legion-Media

Концерт Лопес — 10 августа, матч — в сентябре

27 мая организаторы шоу — компании First Media Group и CA Entertainment, а также руководство футбольного клуба «Кайрат» и Дирекция спортивных сооружений Алматы — опубликовали совместное заявление. Согласно документу, концерт Дженнифер Лопес состоится 10 августа 2025 года на Центральном стадионе Алматы. Футбольный матч между «Кайратом» и «Женисом», ранее запланированный на ту же дату и место, перенесён на 21 сентября.

Как поясняется в заявлении, такое решение принято в связи с «высокой заинтересованностью зрителей и международным значением концерта». При этом подчеркивается стремление обеспечить комфортные условия как для болельщиков, так и для поклонников певицы.

Еврокубки «Кайрата» — по плану

Несмотря на перенос матча Премьер-лиги, еврокубковые игры с участием «Кайрата» останутся без изменений. Команда, как и запланировано, сыграет 7 и 12 августа. Ожидается, что эти встречи пройдут на стадионе при соблюдении требований УЕФА.

Продажа билетов стартует 28 мая

Официальный старт продаж билетов на алматинское шоу Джей Ло намечен на 28 мая. Распространением занимается платформа «Тикетон», которая уже имела опыт работы с концертом певицы — но не без проблем.

Предыстория конфликта: несогласованная дата и официальные отказы

Анонс о втором концерте Дженнифер Лопес в Казахстане появился 21 мая: продюсер Малик Хасенов сообщил, что певица выступит в Алматы 10 августа. Однако в тот же день футбольный клуб «Кайрат» опубликовал заявление, в котором выразил удивление: по их словам, дата концерта не была согласована с клубом, и ранее они официально отказали в проведении культурного мероприятия в указанный день.

Как пояснил «Кайрат», 16 мая клуб получил уведомление от Дирекции спортивных сооружений Алматы о «предварительном бронировании» стадиона. В ответ на это клуб направил отказ, сославшись на официальный календарь матчей, еврокубковые игры и необходимость подготовки стадиона в соответствии с регламентом УЕФА. Именно поэтому футбольное руководство сочло неожиданным публичное объявление концерта, несмотря на их протест.

Первый концерт — в Астане, с техническими накладками

Первое шоу Дженнифер Лопес в Казахстане пройдет 1 августа 2025 года на «Астана Арене». Билеты на него поступили в продажу 11 апреля, и спрос оказался настолько высоким, что платформа «Тикетон» не справилась с нагрузкой. В первые минуты сайт посетили свыше 50 тысяч человек, что привело к техническому сбою и дублированию билетов.

Владелец «Тикетона», бизнесмен Тимур Турлов, признал проблему. Он заявил, что сервис компенсирует ущерб клиентам «деньгами», и убытки могут составить несколько сотен миллионов тенге — фактически, годовую прибыль компании.

Концерт с миллионами на кону

Несмотря на предыдущие неудачи, «Тикетон» снова выбран в качестве билетного агента для алматинского шоу. Учитывая ажиотаж, организаторы и технические службы, по всей видимости, примут дополнительные меры, чтобы избежать повторения апрельской ситуации.

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