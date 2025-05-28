Беларусь собирается сама чеканить монеты: как на это отреагировал Казахстан

Нацбанк Казахстана прокомментировал заявление белорусской стороны о планах начать собственное производство памятных и инвестиционных монет. Ответ был дан в связи с намерением Беларуси сократить внешнюю зависимость в этой сфере, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Белорусская инициатива по чеканке монет

Ранее председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко во время визита на предприятие «Гомельское ПО «Кристалл» озвучил стремление страны стать независимой в производстве монет из драгоценных металлов.

«Нацбанк инициировал проект по организации внутреннего производства инвестиционных и памятных монет. Это важный символ государственной суверенности. Особенно сейчас, когда на такие монеты высокий спрос», — подчеркнул Головченко.

По его словам, белорусское предприятие в целом готово к выполнению задачи, однако для начала выпуска может понадобиться дополнительное техническое оснащение. Уже в текущем году, как отметил глава Нацбанка, планируется выпустить первую инвестиционную монету собственного производства.

Беларусь раньше заказывала монеты за рубежом

На сегодняшний день у Беларуси нет собственного монетного двора. С 1996 года чеканка её монет осуществлялась в 10 европейских странах — на 13 различных монетных дворах. Одними из главных партнёров были Польша, Литва, Германия и Казахстан.

Казахстан ответил на инициативу Беларуси

В ответ на запрос журналистов Tengrinews.kz, Национальный банк Казахстана сообщил, что вопрос о прекращении или изменении формата сотрудничества официально не обсуждался.

«Нацбанк Казахстана открыт к дальнейшему диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству», — заявили в пресс-службе ведомства.

Казахстан напомнил, что сотрудничество с белорусской стороной ведется с 2004 года. За это время по заказу Нацбанка Беларуси было произведено свыше 150 тысяч памятных и 20 тысяч инвестиционных монет.

Производственные мощности Казахстана

Казахстанский монетный двор, входящий в структуру Нацбанка, занимается производством:

циркуляционных, коллекционных и инвестиционных монет;

государственных наград и медалей;

мерных слитков;

а также защищённой печатной продукции (совместно с Банкнотной фабрикой).

«Банкнотная фабрика изготавливает более 90 видов защищенной продукции, включая паспорта, водительские удостоверения и удостоверения личности, как для внутреннего, так и для внешнего рынков», — сообщили в Нацбанке.

За последние три года казахстанская продукция поставлялась следующим странам:

Беларусь — памятные и инвестиционные монеты;

Кыргызстан — памятные монеты и мерные слитки;

Таджикистан — циркуляционные монеты.

Также услуги Казахстана активно используются европейскими компаниями и другими центральными банками в рамках международного сотрудничества.