Где летом подработать в Казахстане: вакансии с доходом до 650 тысяч тенге

Летний сезон традиционно сопровождается всплеском временной занятости: студенты, школьники, безработные и просто желающие подзаработать казахстанцы могут найти себе временную работу с неплохим доходом. Некоторые варианты позволяют заработать до 650 000 тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: sportxs.ru

Кто может работать?

Согласно Трудовому кодексу, официально заключить трудовой договор в Казахстане можно с 16 лет. Это расширяет круг потенциальных соискателей, включая подростков и студентов на каникулах.

Эксперты платформы inDrive выделили ряд популярных сезонных подработок, доступных даже без опыта. Рассмотрим их подробнее.

1. Вожатый в детском лагере

Описание:

Работа для активных, ответственных и коммуникабельных. Вожатый организует досуг детей, следит за безопасностью, проводит игры, мастер-классы и другие мероприятия.

Доход:

От 80 000 до 200 000 тенге за смену продолжительностью 2–4 недели. Доход зависит от региона, уровня лагеря и стажа работы.

Условия:

Проживание и питание – за счёт лагеря. Работа требует полной вовлеченности и постоянного пребывания на территории.

2. Курьер в службе доставки

Описание:

Популярный формат подработки с гибким графиком. Доставка еды, покупок и документов.

Доход:

От 8 000 до 25 000 тенге в день. При высокой активности можно зарабатывать до 650 000 тенге в месяц.

Требования:

Наличие смартфона с интернетом. Для пешей и велосипедной доставки — хорошая физическая форма. Для мопеда — регистрация и водительское удостоверение.

Плюсы:

Свободный график, возможность самостоятельно выбирать заказы.

3. Официант в кафе и ресторанах

Описание:

Классический вариант для молодежи. Особенно востребован в сезон отпусков и туристического потока.

Доход:

От 5 000 до 15 000 тенге за смену без опыта. В престижных заведениях с опытом — до 30 000 тенге с чаевыми.

Требования:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, аккуратный внешний вид и физическая выносливость.

Особенности:

Сменный график позволяет совмещать с учебой или другой работой.

4. Фотограф на мероприятиях

Описание:

Сезон свадеб, праздников и путешествий повышает спрос на фотосъёмку. Подработка доступна даже новичкам при наличии камеры и базовых навыков.

Доход:

От 10 000 до 50 000 тенге за одну съемку. Зависит от длительности и уровня мероприятия.

Плюсы:

Свободный график. Возможность наработать портфолио и расширить базу клиентов.

Требования:

Собственное оборудование, базовые навыки обработки фото и готовность искать заказы самостоятельно.

5. Изготовление handmade-сувениров и подарков

Описание:

Популярность изделий ручной работы остаётся высокой. Это могут быть мыло, свечи, украшения, открытки, текстиль, кожаные изделия и др.

Доход:

От 20 000 до 200 000 тенге в месяц. Всё зависит от уровня изделия, каналов продаж и объема заказов.

Форматы продаж:

Социальные сети, маркетплейсы, участие в ярмарках и выставках.

Требования:

Навыки рукоделия, креативность, усидчивость. Порог входа выше, чем в других подработках.

Итоги

Летняя подработка — реальный шанс для казахстанцев улучшить финансовое положение. От курьерской доставки до творческих занятий – варианты найдутся для разных интересов и возрастов. Главное – готовность трудиться, развиваться и быть открытым к новым возможностям.