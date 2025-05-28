Били ногами до потери сознания: жестокая расправа над школьником в Атырауской области

Инцидент с жестоким избиением школьника произошел в поселке Индерборский Атырауской области. Пострадавшим оказался ученик седьмого класса, который был избит сверстниками прямо во время перемены. Мальчику потребовалась срочная медицинская помощь, и в результате ему диагностировали сотрясение головного мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv .

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Конфликт закончился жестоким нападением

По предварительным данным, между учениками произошел словесный конфликт в школьном коридоре. Однако перепалка быстро переросла в насилие — одному из школьников нанесли множественные удары ногами. В результате побоев подросток оказался в районной больнице, где он сейчас проходит курс стационарного лечения.

Полиция начала разбирательство

По факту произошедшего в школу были направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы начали работать с подростками, причастными к нападению. Детали расследования пока не раскрываются, но известно, что действия несовершеннолетних будут квалифицированы в рамках действующего законодательства.

Ответственность понесли и педагоги

Власти также не оставили без внимания вопросы надзора за детьми в учебное время. Как сообщил главный специалист областного управления образования Дулат Хамзин, меры дисциплинарного воздействия были применены к сотрудникам школы.

«В отношении дежурного классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и самого директора были приняты меры. Всем им объявлены выговоры. Классный руководитель, не обеспечивший должного контроля, уволен. Мы уделяем этому особое внимание и усилили профилактическую работу», — отметил он.

Меры профилактики усиливаются

После инцидента в учебном заведении началась активная работа по предотвращению подобных случаев. Образовательные учреждения региона получили указание усилить контроль за поведением учащихся, особенно в неурочное время, включая перемены и перерывы между занятиями.