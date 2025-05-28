18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.66
580.59
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.05.2025, 08:48

Били ногами до потери сознания: жестокая расправа над школьником в Атырауской области

Новости Казахстана 0 883

Инцидент с жестоким избиением школьника произошел в поселке Индерборский Атырауской области. Пострадавшим оказался ученик седьмого класса, который был избит сверстниками прямо во время перемены. Мальчику потребовалась срочная медицинская помощь, и в результате ему диагностировали сотрясение головного мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Конфликт закончился жестоким нападением

По предварительным данным, между учениками произошел словесный конфликт в школьном коридоре. Однако перепалка быстро переросла в насилие — одному из школьников нанесли множественные удары ногами. В результате побоев подросток оказался в районной больнице, где он сейчас проходит курс стационарного лечения.

Полиция начала разбирательство

По факту произошедшего в школу были направлены инспекторы по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы начали работать с подростками, причастными к нападению. Детали расследования пока не раскрываются, но известно, что действия несовершеннолетних будут квалифицированы в рамках действующего законодательства.

Ответственность понесли и педагоги

Власти также не оставили без внимания вопросы надзора за детьми в учебное время. Как сообщил главный специалист областного управления образования Дулат Хамзин, меры дисциплинарного воздействия были применены к сотрудникам школы.

«В отношении дежурного классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе и самого директора были приняты меры. Всем им объявлены выговоры. Классный руководитель, не обеспечивший должного контроля, уволен. Мы уделяем этому особое внимание и усилили профилактическую работу», — отметил он.

Меры профилактики усиливаются

После инцидента в учебном заведении началась активная работа по предотвращению подобных случаев. Образовательные учреждения региона получили указание усилить контроль за поведением учащихся, особенно в неурочное время, включая перемены и перерывы между занятиями.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Малолетнее зверье.
28.05.2025, 05:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!