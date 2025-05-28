Взрыв на заводе в Алматинской области: все пострадавшие рабочие скончались в больнице

В Алматинской области все пострадавшие во время взрыва рабочие завода "АзияАгроФуд" скончались от ожогов в больнице, сообщили в пресс-службе компании, передает Lada.kz

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Подробности инцидента

23 мая 2025 года на территории комбикормового завода АО «АзияАгроФуд» в Алматинской области произошел мощный взрыв. По предварительным данным, на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной вспыхнула пылевоздушная смесь зерновых отходов, что спровоцировало пожар в цехе.

На момент происшествия в зоне взрыва находились рабочие. Четверо из них получили тяжёлые термические ожоги, охватывавшие от 70 до 80 процентов поверхности тела. Пострадавших экстренно доставили в больницу.

Все пострадавшие скончались

Несмотря на усилия медиков, спасти рабочих не удалось. Первым, 24 мая, умер 49-летний мужчина. Впоследствии от полученных ожогов скончались и трое остальных сотрудников.

Компания «АзияАгроФуд» подтвердила информацию о гибели всех пострадавших. В официальном заявлении руководство выразило глубокое сожаление по поводу случившегося:

«С глубокой болью и скорбью сообщаем, что в результате трагического инцидента погибли наши коллеги. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для всей нашей компании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Поддержка семьям погибших

В компании сообщили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших. Помимо страховых выплат, предусмотренных законодательством и корпоративными программами, руководство приняло решение:

полностью покрыть расходы на похороны;

погасить возможные долговые обязательства погибших;

предоставить психологическую и юридическую поддержку близким;

организовать индивидуальное сопровождение для каждой семьи.

Идёт расследование

На предприятии начато внутреннее расследование. Также инцидент находится в зоне внимания соответствующих надзорных органов. Цель – установить точные причины взрыва и предотвратить подобные трагедии в будущем.