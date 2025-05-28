18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.66
580.59
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.05.2025, 10:10

Взрыв на заводе в Алматинской области: все пострадавшие рабочие скончались в больнице

Новости Казахстана 0 1 094

В Алматинской области все пострадавшие во время взрыва рабочие завода "АзияАгроФуд" скончались от ожогов в больнице, сообщили в пресс-службе компании, передает Lada.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Подробности инцидента

23 мая 2025 года на территории комбикормового завода АО «АзияАгроФуд» в Алматинской области произошел мощный взрыв. По предварительным данным, на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной вспыхнула пылевоздушная смесь зерновых отходов, что спровоцировало пожар в цехе.

На момент происшествия в зоне взрыва находились рабочие. Четверо из них получили тяжёлые термические ожоги, охватывавшие от 70 до 80 процентов поверхности тела. Пострадавших экстренно доставили в больницу.

Все пострадавшие скончались

Несмотря на усилия медиков, спасти рабочих не удалось. Первым, 24 мая, умер 49-летний мужчина. Впоследствии от полученных ожогов скончались и трое остальных сотрудников.

Компания «АзияАгроФуд» подтвердила информацию о гибели всех пострадавших. В официальном заявлении руководство выразило глубокое сожаление по поводу случившегося:

«С глубокой болью и скорбью сообщаем, что в результате трагического инцидента погибли наши коллеги. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для всей нашей компании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Поддержка семьям погибших

В компании сообщили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших. Помимо страховых выплат, предусмотренных законодательством и корпоративными программами, руководство приняло решение:

  • полностью покрыть расходы на похороны;

  • погасить возможные долговые обязательства погибших;

  • предоставить психологическую и юридическую поддержку близким;

  • организовать индивидуальное сопровождение для каждой семьи.

Идёт расследование

На предприятии начато внутреннее расследование. Также инцидент находится в зоне внимания соответствующих надзорных органов. Цель – установить точные причины взрыва и предотвратить подобные трагедии в будущем.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!