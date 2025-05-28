За разбитые дороги платить не придется: новые правила проезда для казахстанцев

С июня 2025 года в Казахстане могут вступить в силу новые правила, освобождающие водителей от платы за проезд по тем участкам платных дорог, где зафиксированы дефекты, создающие угрозу безопасности. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, передает Lada.kz
Как пояснили в ведомстве, если на каком-либо отрезке платной трассы выявлены повреждения, которые влияют на безопасность движения и требуют ремонта, оплата за этот участок взиматься не будет. Нововведение будет действовать вплоть до полного устранения неполадок.
«Если, например, платная дорога составляет 100 километров, а на пяти из них зафиксированы дефекты, то до момента устранения повреждений оплата будет взиматься только за 95 километров», — уточнили в пресс-службе Минтранса.
Ожидается, что данное изменение вступит в силу уже в июне 2025 года.
Ранее председатель правления компании «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев сообщил, что за 2024 год с платных автодорог Казахстана было собрано около 48 миллиардов тенге. В 2025 году планируется удвоить эту сумму — до 100 миллиардов тенге.
60 млрд тенге пойдут на эксплуатационные нужды:
– ямочный и текущий ремонт дорог,
– уборка трасс,
– обслуживание освещения,
– замена дорожных знаков.
30 млрд тенге или около 30% доходов направят на капитализацию — в первую очередь на покупку специализированной техники для дорожных работ.
Напомним, что в мае 2025 года стало известно о планах ввести в эксплуатацию еще один платный участок автодороги — маршрут Шу – Бурылбайтал. Таким образом, сеть платных дорог в стране продолжает расширяться.
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