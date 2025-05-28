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28.05.2025, 11:55

Новые правила: мобильных операторов обяжут передавать данные силовикам

Новости Казахстана 0 2 815

Операторы сотовой связи, а также госкорпорация «Правительство для граждан» в Казахстане станут новыми субъектами финансового мониторинга. Это означает, что они будут обязаны предоставлять определённую информацию в правоохранительные органы и в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, рассматриваемом депутатами Мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: «БИЗНЕС Online»
Фото: «БИЗНЕС Online»

Контроль пополнений мобильного баланса

Одним из положений законопроекта является обязанность операторов сотовой связи передавать данные о пополнении мобильных счетов в АФМ. Подробности по конкретным суммам, которые будут вызывать интерес у силовиков, пока не раскрываются.

«Сотовые операторы будут передавать данные о пополнениях мобильного баланса в Агентство по финансовому мониторингу», — уточнил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

По его словам, это нововведение направлено на выявление и пресечение подозрительных финансовых операций, в том числе связанных с отмыванием доходов и возможным финансированием незаконной деятельности.

Сделки с недвижимостью — под контроль

Дополнительно госкорпорация «Правительство для граждан» будет обязана информировать АФМ о сделках с недвижимостью на сумму свыше 50 миллионов тенге. Это правило аналогично действующей практике в отношении нотариусов, которые уже сообщают в АФМ о крупных операциях.

«„Правительство для граждан“ будет сообщать о сделках с недвижимым имуществом свыше 50 миллионов тенге, по аналогии с нотариусами», — пояснил Женис Елемесов.

Банки и финорганизации также под усиленным надзором

Предлагаемые изменения касаются и банковского сектора. Финансовые организации, включая банки, будут обязаны оперативно сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов. Речь идёт, в частности, о переводах между счетами, которые могут носить нетипичный или потенциально нелегальный характер.

Цель — усиление борьбы с отмыванием доходов

Основная задача законопроекта — усилить контроль над денежными потоками и создать условия для более эффективного выявления схем по отмыванию доходов и финансированию терроризма. Введение дополнительных субъектов финмониторинга расширит возможности государства в сфере финансовой прозрачности и безопасности.

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