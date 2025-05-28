18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.66
580.59
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.05.2025, 12:32

Миллиарды тенге ушли вместе с уехавшими: казахстанцы массово снимают пенсии

Новости Казахстана 0 25 386

Свыше 15 тысяч граждан Казахстана в 2024 году воспользовались правом на получение пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), общая сумма изъятых средств составила 40,57 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Какие валюты выбирали казахстанцы

Больше половины выплат в 2024 году пришлись на российские рубли — 22,31 млрд тенге, которые получили 9 505 человек. На втором месте — выплаты в тенге, составившие 13,73 млрд тенге (5 150 человек). Также казахстанцы выбирали и другие валюты:

  • Доллары США — 2,9 млрд тенге (517 человек),

  • Евро — 1,06 млрд тенге (289 человек),

  • Фунты стерлингов — 570 млн тенге (67 человек).

Тенденции 2025 года: продолжается отток средств

С начала 2025 года и по состоянию на 1 мая более 4 тысяч казахстанцев уже обратились за своими пенсионными накоплениями в связи с эмиграцией. Общий объем выплат за этот период составил 12,21 млрд тенге.

Наиболее популярные валюты остаются прежними:

  • Рубли — 6,78 млрд тенге (2 479 человек),

  • Тенге — 4,12 млрд тенге (1 320 человек),

  • Прочие валюты (доллары, евро, фунты) — оставшаяся сумма.

Куда уезжают казахстанцы

Среди наиболее популярных стран, в которые переезжают получатели пенсионных средств, — следующие государства:

  • Россия

  • Германия

  • США

  • Турция

  • Польша

  • Канада

  • Великобритания

  • Беларусь

  • Австралия

  • Узбекистан

Важно: выплаты не ограничены по времени

В ЕНПФ отметили, что сам факт выплаты накоплений не всегда означает, что человек уехал именно в 2024 или 2025 году. Пенсионные средства хранятся на индивидуальном счете бессрочно, и получить их можно в любой момент после выезда на ПМЖ за пределы Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Люди, в данном случае, снимают свои деньги, имея право, кому какое дело до этого? Свои, а не ворованные! Лучше посчитайте, сколько и кто ворует...
29.05.2025, 10:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!