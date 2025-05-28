Миллиарды тенге ушли вместе с уехавшими: казахстанцы массово снимают пенсии

Свыше 15 тысяч граждан Казахстана в 2024 году воспользовались правом на получение пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), общая сумма изъятых средств составила 40,57 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Больше половины выплат в 2024 году пришлись на российские рубли — 22,31 млрд тенге, которые получили 9 505 человек. На втором месте — выплаты в тенге, составившие 13,73 млрд тенге (5 150 человек). Также казахстанцы выбирали и другие валюты:
Доллары США — 2,9 млрд тенге (517 человек),
Евро — 1,06 млрд тенге (289 человек),
Фунты стерлингов — 570 млн тенге (67 человек).
С начала 2025 года и по состоянию на 1 мая более 4 тысяч казахстанцев уже обратились за своими пенсионными накоплениями в связи с эмиграцией. Общий объем выплат за этот период составил 12,21 млрд тенге.
Наиболее популярные валюты остаются прежними:
Рубли — 6,78 млрд тенге (2 479 человек),
Тенге — 4,12 млрд тенге (1 320 человек),
Прочие валюты (доллары, евро, фунты) — оставшаяся сумма.
Среди наиболее популярных стран, в которые переезжают получатели пенсионных средств, — следующие государства:
Россия
Германия
США
Турция
Польша
Канада
Великобритания
Беларусь
Австралия
Узбекистан
В ЕНПФ отметили, что сам факт выплаты накоплений не всегда означает, что человек уехал именно в 2024 или 2025 году. Пенсионные средства хранятся на индивидуальном счете бессрочно, и получить их можно в любой момент после выезда на ПМЖ за пределы Казахстана.
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