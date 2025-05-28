Миллиарды тенге ушли вместе с уехавшими: казахстанцы массово снимают пенсии

Свыше 15 тысяч граждан Казахстана в 2024 году воспользовались правом на получение пенсионных накоплений в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) за рубеж. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), общая сумма изъятых средств составила 40,57 миллиарда тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

Какие валюты выбирали казахстанцы

Больше половины выплат в 2024 году пришлись на российские рубли — 22,31 млрд тенге, которые получили 9 505 человек. На втором месте — выплаты в тенге, составившие 13,73 млрд тенге (5 150 человек). Также казахстанцы выбирали и другие валюты:

Доллары США — 2,9 млрд тенге (517 человек),

Евро — 1,06 млрд тенге (289 человек),

Фунты стерлингов — 570 млн тенге (67 человек).

Тенденции 2025 года: продолжается отток средств

С начала 2025 года и по состоянию на 1 мая более 4 тысяч казахстанцев уже обратились за своими пенсионными накоплениями в связи с эмиграцией. Общий объем выплат за этот период составил 12,21 млрд тенге.

Наиболее популярные валюты остаются прежними:

Рубли — 6,78 млрд тенге (2 479 человек),

Тенге — 4,12 млрд тенге (1 320 человек),

Прочие валюты (доллары, евро, фунты) — оставшаяся сумма.

Куда уезжают казахстанцы

Среди наиболее популярных стран, в которые переезжают получатели пенсионных средств, — следующие государства:

Россия

Германия

США

Турция

Польша

Канада

Великобритания

Беларусь

Австралия

Узбекистан

Важно: выплаты не ограничены по времени

В ЕНПФ отметили, что сам факт выплаты накоплений не всегда означает, что человек уехал именно в 2024 или 2025 году. Пенсионные средства хранятся на индивидуальном счете бессрочно, и получить их можно в любой момент после выезда на ПМЖ за пределы Казахстана.