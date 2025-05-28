В Казахстане ликвидируют местную полицейскую службу

Мажилис Парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект, направленный на сокращение бюрократии в системе МВД. Это решение реализуется в рамках исполнения указа Президента от 13 апреля 2022 года о дебюрократизации деятельности государственного аппарата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Местной полицейской службы больше не будет

Одним из ключевых пунктов нового законопроекта стало исключение из законодательства понятия «местная полицейская служба» (МПС), которая функционировала с 2016 года. По мнению инициаторов реформы, структура не смогла в полной мере справиться с возложенными задачами. Вместо охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, сотрудники МПС часто были вовлечены в выполнение несвойственных функций — таких как контроль за благоустройством и вывозом мусора.

Вместо МПС — новые управления

Министерство внутренних дел предложило провести реорганизацию, объединив МПС и административную полицию в две специализированные службы:

Управление по профилактике правонарушений

Управление по обеспечению общественной безопасности

Ожидается, что данная мера позволит сосредоточиться исключительно на профильных задачах каждой службы, повысив эффективность работы полиции на местах.

Корректировка терминологии и структуры

Законопроект также предусматривает ряд уточнений в терминах и административных подходах:

Подразделения транспортной полиции перестанут именоваться «линейными».

Военно-следственные органы будут полностью выведены из состава территориальных органов внутренних дел и оформлены в самостоятельную структуру.

Чем занималась Местная полицейская служба

МПС была учреждена девять лет назад, в 2016 году, с задачами:

Поддержание общественного порядка,

Профилактика правонарушений,

Обеспечение дорожной безопасности,

Борьба с преступностью.

В структуру службы входили участковые инспекторы и их помощники, сотрудники ювенальной полиции, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, а также экополиция и дорожно-патрульные части.

Местная полиция подчинялась как органам исполнительной власти, так и обществу. Руководители МПС отчитывались перед акиматами и маслихатами дважды в год, а участковые — ежеквартально перед жителями.

Цель реформы — повышение эффективности

Ожидается, что отказ от неэффективных и устаревших структур позволит сконцентрироваться на реальной защите правопорядка и безопасности граждан. Реорганизация полиции направлена на то, чтобы освободить сотрудников от выполнения несвойственных функций и усилить профилактическую и общественную направленность работы правоохранительных органов.