В Казахстане ликвидируют местную полицейскую службу

Мажилис Парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект, направленный на сокращение бюрократии в системе МВД. Это решение реализуется в рамках исполнения указа Президента от 13 апреля 2022 года о дебюрократизации деятельности государственного аппарата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Одним из ключевых пунктов нового законопроекта стало исключение из законодательства понятия «местная полицейская служба» (МПС), которая функционировала с 2016 года. По мнению инициаторов реформы, структура не смогла в полной мере справиться с возложенными задачами. Вместо охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, сотрудники МПС часто были вовлечены в выполнение несвойственных функций — таких как контроль за благоустройством и вывозом мусора.
Министерство внутренних дел предложило провести реорганизацию, объединив МПС и административную полицию в две специализированные службы:
Управление по профилактике правонарушений
Управление по обеспечению общественной безопасности
Ожидается, что данная мера позволит сосредоточиться исключительно на профильных задачах каждой службы, повысив эффективность работы полиции на местах.
Законопроект также предусматривает ряд уточнений в терминах и административных подходах:
Подразделения транспортной полиции перестанут именоваться «линейными».
Военно-следственные органы будут полностью выведены из состава территориальных органов внутренних дел и оформлены в самостоятельную структуру.
МПС была учреждена девять лет назад, в 2016 году, с задачами:
Поддержание общественного порядка,
Профилактика правонарушений,
Обеспечение дорожной безопасности,
Борьба с преступностью.
В структуру службы входили участковые инспекторы и их помощники, сотрудники ювенальной полиции, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, а также экополиция и дорожно-патрульные части.
Местная полиция подчинялась как органам исполнительной власти, так и обществу. Руководители МПС отчитывались перед акиматами и маслихатами дважды в год, а участковые — ежеквартально перед жителями.
Ожидается, что отказ от неэффективных и устаревших структур позволит сконцентрироваться на реальной защите правопорядка и безопасности граждан. Реорганизация полиции направлена на то, чтобы освободить сотрудников от выполнения несвойственных функций и усилить профилактическую и общественную направленность работы правоохранительных органов.
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