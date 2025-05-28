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28.05.2025, 12:55

В Казахстане ликвидируют местную полицейскую службу

Новости Казахстана 0 1 206

Мажилис Парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект, направленный на сокращение бюрократии в системе МВД. Это решение реализуется в рамках исполнения указа Президента от 13 апреля 2022 года о дебюрократизации деятельности государственного аппарата, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Местной полицейской службы больше не будет

Одним из ключевых пунктов нового законопроекта стало исключение из законодательства понятия «местная полицейская служба» (МПС), которая функционировала с 2016 года. По мнению инициаторов реформы, структура не смогла в полной мере справиться с возложенными задачами. Вместо охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, сотрудники МПС часто были вовлечены в выполнение несвойственных функций — таких как контроль за благоустройством и вывозом мусора.

Вместо МПС — новые управления

Министерство внутренних дел предложило провести реорганизацию, объединив МПС и административную полицию в две специализированные службы:

  • Управление по профилактике правонарушений

  • Управление по обеспечению общественной безопасности

Ожидается, что данная мера позволит сосредоточиться исключительно на профильных задачах каждой службы, повысив эффективность работы полиции на местах.

Корректировка терминологии и структуры

Законопроект также предусматривает ряд уточнений в терминах и административных подходах:

  • Подразделения транспортной полиции перестанут именоваться «линейными».

  • Военно-следственные органы будут полностью выведены из состава территориальных органов внутренних дел и оформлены в самостоятельную структуру.

Чем занималась Местная полицейская служба

МПС была учреждена девять лет назад, в 2016 году, с задачами:

  • Поддержание общественного порядка,

  • Профилактика правонарушений,

  • Обеспечение дорожной безопасности,

  • Борьба с преступностью.

В структуру службы входили участковые инспекторы и их помощники, сотрудники ювенальной полиции, школьные инспекторы, подразделения по защите женщин от насилия, а также экополиция и дорожно-патрульные части.

Местная полиция подчинялась как органам исполнительной власти, так и обществу. Руководители МПС отчитывались перед акиматами и маслихатами дважды в год, а участковые — ежеквартально перед жителями.

Цель реформы — повышение эффективности

Ожидается, что отказ от неэффективных и устаревших структур позволит сконцентрироваться на реальной защите правопорядка и безопасности граждан. Реорганизация полиции направлена на то, чтобы освободить сотрудников от выполнения несвойственных функций и усилить профилактическую и общественную направленность работы правоохранительных органов.

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