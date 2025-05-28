В Казахстане хотят отменить один из самых долгих запретов для автовладельцев

Фракция партии Respublica направила официальный запрос министру национальной экономики с предложением легализовать платную тонировку передних боковых стекол автомобилей. Инициатива может стать не только популярной среди автовладельцев, но и источником значительных поступлений в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: drive2.ru

Предыстория: запрет, действующий с 2010 года

Запрет на тонировку лобового и передних боковых стекол в Казахстане действует уже 15 лет. Согласно действующим правилам, на этих стеклах не допускается размещение никаких предметов или покрытий, снижающих обзорность с водительского места — включая пленки, шторки и наклейки.

Допускается лишь заводское затемнение, при условии светопропускаемости не ниже 70 процентов и наличии соответствующего сертификата.

Нарушение правил карается штрафом в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Суть предложения: платное разрешение и государственный контроль

Депутаты Respublica предлагают изменить подход и ввести платную легализацию тонировки, при этом строго регламентировать:

Светопропускание стекол должно составлять не менее 70%

Получение разрешения возможно только после прохождения техосмотра

Тариф может зависеть от класса автомобиля

Контроль за соблюдением норм будет осуществляться через систему технического осмотра

Экономическая выгода: 50 миллиардов тенге в год

По подсчетам авторов инициативы, при охвате всего 5% автопарка страны и средней стоимости разрешения в 50 МРП (примерно 196 600 тенге), бюджет Казахстана сможет ежегодно получать более 50 миллиардов тенге.

Дополнительно предлагается создать специальный целевой фонд, средства из которого пойдут на дорожное строительство.

Международный опыт: Кыргызстан, Узбекистан, ОАЭ

В обосновании инициативы приводится практика других стран:

Кыргызстан : в 2024 году от платной тонировки в бюджет поступило около 4 млрд тенге

Узбекистан : разрешение выдается при светопропускании от 70%

ОАЭ и Южная Корея: разрешено до 50% и 40%, при соблюдении техрегламента и уплате пошлины

Потенциальные изменения

Если предложение будет принято, то:

Казахстанцы смогут легально использовать тонировку на передних стеклах

Бюджет получит стабильный и прозрачный источник дохода

Усилится технический контроль за безопасностью автомобилей

Текущая норма: допускается только заводская тонировка

Сейчас допустимо только затемнение стекол, выполненное на стадии производства. В этом случае завод-изготовитель обязан подтвердить соответствие требованиям по светопропусканию (не менее 70%) и выдать сертификат.

Заключение

Инициатива депутатов Respublica может стать компромиссным решением между безопасностью на дорогах и интересами автовладельцев. Вместо полного запрета — строгая регламентация, контроль и пополнение бюджета. Вопрос о принятии закона остается открытым и, вероятно, станет предметом широкой общественной дискуссии.