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28.05.2025, 13:22

В Казахстане хотят отменить один из самых долгих запретов для автовладельцев

Новости Казахстана 0 1 122

Фракция партии Respublica направила официальный запрос министру национальной экономики с предложением легализовать платную тонировку передних боковых стекол автомобилей. Инициатива может стать не только популярной среди автовладельцев, но и источником значительных поступлений в бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Предыстория: запрет, действующий с 2010 года

Запрет на тонировку лобового и передних боковых стекол в Казахстане действует уже 15 лет. Согласно действующим правилам, на этих стеклах не допускается размещение никаких предметов или покрытий, снижающих обзорность с водительского места — включая пленки, шторки и наклейки.

Допускается лишь заводское затемнение, при условии светопропускаемости не ниже 70 процентов и наличии соответствующего сертификата.

Нарушение правил карается штрафом в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Суть предложения: платное разрешение и государственный контроль

Депутаты Respublica предлагают изменить подход и ввести платную легализацию тонировки, при этом строго регламентировать:

  • Светопропускание стекол должно составлять не менее 70%

  • Получение разрешения возможно только после прохождения техосмотра

  • Тариф может зависеть от класса автомобиля

  • Контроль за соблюдением норм будет осуществляться через систему технического осмотра

Экономическая выгода: 50 миллиардов тенге в год

По подсчетам авторов инициативы, при охвате всего 5% автопарка страны и средней стоимости разрешения в 50 МРП (примерно 196 600 тенге), бюджет Казахстана сможет ежегодно получать более 50 миллиардов тенге.

Дополнительно предлагается создать специальный целевой фонд, средства из которого пойдут на дорожное строительство.

Международный опыт: Кыргызстан, Узбекистан, ОАЭ

В обосновании инициативы приводится практика других стран:

  • Кыргызстан: в 2024 году от платной тонировки в бюджет поступило около 4 млрд тенге

  • Узбекистан: разрешение выдается при светопропускании от 70%

  • ОАЭ и Южная Корея: разрешено до 50% и 40%, при соблюдении техрегламента и уплате пошлины

Потенциальные изменения

Если предложение будет принято, то:

  • Казахстанцы смогут легально использовать тонировку на передних стеклах

  • Бюджет получит стабильный и прозрачный источник дохода

  • Усилится технический контроль за безопасностью автомобилей

Текущая норма: допускается только заводская тонировка

Сейчас допустимо только затемнение стекол, выполненное на стадии производства. В этом случае завод-изготовитель обязан подтвердить соответствие требованиям по светопропусканию (не менее 70%) и выдать сертификат.

Заключение

Инициатива депутатов Respublica может стать компромиссным решением между безопасностью на дорогах и интересами автовладельцев. Вместо полного запрета — строгая регламентация, контроль и пополнение бюджета. Вопрос о принятии закона остается открытым и, вероятно, станет предметом широкой общественной дискуссии.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
"предлагается создать специальный целевой фонд, средства из которого пойдут на дорожное строительство" Уж сколько фондов создавалось и все они утекли в офшоры, а про дорожное строительство не смешите народ.
28.05.2025, 11:21
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