До 10 лет тюрьмы и 19 млн штрафа: в Казахстане вводят наказание за кражу невест

Мажилисмены приняли во втором чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за похищение с целью принуждения к браку — так называемую «кражу невест», а также за сталкинг. Об этом сообщил депутат Абзал Куспан, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ar.inform.kz

Новая статья: «Принуждение к вступлению в брак»

Ранее в уголовном законодательстве не было отдельной нормы, напрямую касающейся похищения невест. Теперь подобные действия квалифицируются по новой статье 125-1 — «Принуждение к вступлению в брак». Как отметил Куспан, в числе потерпевших могут быть не только женщины, но и мужчины.

Что грозит за кражу невест

Законопроект предусматривает серьезные меры наказания в зависимости от обстоятельств:

Часть 2 статьи 125-1 — если деяние совершено с применением силы, в отношении несовершеннолетнего или группой лиц: Штраф до 2 000 МРП (около 7,86 млн тенге ) Лишение свободы на 3–7 лет

Часть 3 статьи 125-1 — если действия привели к тяжким последствиям, включая гибель жертвы: Штраф до 5 000 МРП (примерно 19,66 млн тенге ) Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет



Кроме того, закон исключает прежнее примечание, позволявшее похитителю избежать уголовного наказания в случае добровольного освобождения жертвы.

Уголовная ответственность за соучастие

Наказание предусмотрено и для тех, кто оказывает помощь похитителю. Если преступление совершается группой лиц, уголовной ответственности подлежат все участники. По словам Куспана, им также грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Что говорит закон о сталкинге

В рамках того же законопроекта регулируется и вопрос преследования (сталкинга). В этом случае речь идет о уголовном проступке, а не преступлении. Предусмотрено следующее наказание:

Штраф

До 50 суток ареста

Пострадавшему достаточно подать заявление в полицию, после чего начнется расследование.

История вопроса и общественный резонанс

Повышение ответственности за «алып қашу» обсуждается в Казахстане не первый год. Поводом к ускоренному принятию закона послужили громкие инциденты, в том числе случай в Алматинской области, где «традиционный обряд» завершился трагедией — в ДТП погибла похищенная невеста.

Ранее депутат Мурат Абенов сообщал, что поправки о наказании за принуждение к браку были поддержаны в первом чтении еще 14 мая. Он выразил надежду, что закон вступит в силу до конца 2025 года.

От традиции к преступлению: реакция общества

Инициативу активно поддержали и другие депутаты. Еще в декабре прошлого года Абенов подчеркивал, что в стране популяризируют кражу невест через песни и медиа, что способствует нормализации насилия.

В марте 2024 года депутат Анас Баккожаев также осудил практику «алып қашу», сравнив ситуацию с наиболее отсталыми регионами мира.

Ранее с критикой в адрес архаичных и насильственных традиций выступал президент Касым-Жомарт Токаев. На Национальном курултае он предостерег от попыток внедрения элементов экстремизма и откровенного мракобесия в общество.