18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.66
580.59
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.05.2025, 15:59

Глава Минтруда рассказала, когда повысят пенсии и пособия в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 091

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова прокомментировала вопрос, волнующий многих граждан: будут ли повышены пенсии и социальные выплаты во втором полугодии 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: m.yk-news.kz
Фото: m.yk-news.kz

Повышения не предусмотрено

Согласно заявлению главы Минтруда, в текущем году индексация пенсий и пособий уже была произведена — с 1 января 2025 года. Дополнительных корректировок размеров выплат в оставшиеся месяцы года не планируется.

«Повышения [во втором полугодии — прим.] не будет. Индексация прошла в начале года, с 1 января все получают повышенные выплаты», — пояснила Светлана Жакупова.

Когда ждать следующей индексации

На уточняющий вопрос журналистов о сроках следующего повышения министр ответила однозначно: изменения в размере пенсий и социальных пособий ожидаются в следующем году.

«Следующее повышение будет в 2026 году. Во втором полугодии [2025 года — прим.] повышение пока не планируется», — добавила Жакупова.

Государство выполняет обязательства

Министр также подчеркнула, что все предусмотренные государством обязательства перед пенсионерами и получателями социальных выплат исполняются в полном объеме.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Денег нет, но вы держитесь.
28.05.2025, 12:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанок обяжут возвращать пособия по уходу за ребенком: каковы условияНовости Казахстана
16.05.2025, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!