Глава Минтруда рассказала, когда повысят пенсии и пособия в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светлана Жакупова прокомментировала вопрос, волнующий многих граждан: будут ли повышены пенсии и социальные выплаты во втором полугодии 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Повышения не предусмотрено

Согласно заявлению главы Минтруда, в текущем году индексация пенсий и пособий уже была произведена — с 1 января 2025 года. Дополнительных корректировок размеров выплат в оставшиеся месяцы года не планируется.

«Повышения [во втором полугодии — прим.] не будет. Индексация прошла в начале года, с 1 января все получают повышенные выплаты», — пояснила Светлана Жакупова.

Когда ждать следующей индексации

На уточняющий вопрос журналистов о сроках следующего повышения министр ответила однозначно: изменения в размере пенсий и социальных пособий ожидаются в следующем году.

«Следующее повышение будет в 2026 году. Во втором полугодии [2025 года — прим.] повышение пока не планируется», — добавила Жакупова.

Государство выполняет обязательства

Министр также подчеркнула, что все предусмотренные государством обязательства перед пенсионерами и получателями социальных выплат исполняются в полном объеме.