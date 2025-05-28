В Атырауской области мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми: трое раненых

Вечером 27 мая в селе Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области неизвестный мужчина открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились трое местных жителей. Все пассажиры получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. По факту происшествия начато расследование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Нападение произошло поздно вечером

Инцидент произошел около 23:30. По данным полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по автомобилю Subaru Outback, в котором находились трое сельчан. Причины конфликта пока неизвестны.

Все пострадавшие доставлены в больницы

Сразу после нападения раненые были направлены в районную больницу. Позже одного из пострадавших, находившегося в тяжёлом состоянии, экстренно эвакуировали санитарной авиацией в областную клиническую больницу.

В Управлении здравоохранения Атырауской области сообщили:

«Благодаря слаженной работе медиков была оказана срочная помощь: проведена противошоковая терапия, остановка кровотечения, обезболивание. Пациенту также назначено кислородное лечение и инфузионная терапия. Сейчас все трое находятся под наблюдением врачей».

Завели уголовное дело, полиция ищет стрелка

По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает все детали произошедшего, а также причастных к преступлению.