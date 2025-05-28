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28.05.2025, 17:23

В Казахстане объявили дату начала Курбан айта

Новости Казахстана 0 30 351

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) официально объявило дату начала одного из главных мусульманских праздников — Курбан айта. В 2025 году его первым днем станет пятница, 6 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, сообщает Lada.kz

ridus.ru
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Начало месяца Зуль-Хиджа и День Арафат

Как пояснили в ДУМК, 28 мая 2025 года по исламскому лунному календарю (Хиджре) начался месяц Зуль-Хиджа. А это значит, что:

  • День Арафат приходится на 5 июня (четверг),

  • Первый день Курбан айта — 6 июня (пятница).

Исламский календарь основывается на лунных фазах. Новый месяц начинается с появления на небе новой луны (хилаля), и в зависимости от ее видимости месяц может длиться 29 или 30 дней.

В этом году новая луна была замечена вечером 27 мая, что стало основанием для начала месяца Зуль-Хиджа на следующий день — 28 мая.

Духовное значение первых десяти дней Зуль-Хиджа

ДУМК призывает мусульман Казахстана обратить особое внимание на первые десять дней месяца Зуль-Хиджа. В это время верующим рекомендуется:

  • Увеличить количество благих дел и поклонений,

  • Проявлять щедрость и заботу о нуждающихся,

  • Стремиться к духовному очищению.

Согласно хадисам, именно в эти дни вознаграждение за праведные поступки особенно велико.

Пост в день Арафат — особое благочестие

Особое внимание уделяется посту в день Арафат — 5 июня. Он считается сунной, то есть желательным и особо поощряемым действием в исламе. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил:

«Я надеюсь на Аллаха, что пост в день Арафат искупит грехи прошлого и настоящего года».

Обряд жертвоприношения — обязанность мусульманина

Сразу после праздничной молитвы Курбан айта начинается обряд жертвоприношения. Он обязателен для тех мусульман, кто располагает достаточными средствами. Жертвоприношение можно совершать в течение трех дней.

Цитата из Корана подчеркивает значимость этого обряда:

«Посему совершай молитву своему Господу и закалывай животное» (сура «Аль-Каусар», аят 2).

В обращении к верующим ДУМК желает:

«Да дарует Всевышний Аллах мир нашей стране и благополучие нашему народу. Пусть будут приняты жертвы, принесенные с искренними намерениями, и паломничество наших соотечественников. Аминь!»

Дополнительный выходной в июне

Поскольку в 2025 году первый день Курбан айта выпадает на пятницу, казахстанцев ждет дополнительный выходной. В общей сложности они смогут отдохнуть три дня подряд:

  • 6 июня (пятница) — праздничный выходной,

  • 7 и 8 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные дни.

Рабочая неделя возобновится в понедельник, 9 июня.

Что такое Курбан айт

Курбан айт — это один из самых значимых праздников в исламе. Его название в переводе с арабского означает «праздник жертвы». Он символизирует:

  • Завершение хаджа — паломничества в Мекку, одного из пяти столпов ислама,

  • Готовность к самопожертвованию во имя веры,

  • Усиление духовной и моральной чистоты.

Этот день объединяет мусульман в молитвах, благих делах и заботе о ближних.

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