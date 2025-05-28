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28.05.2025, 18:13

Будет ли пересмотрена модель власти в Казахстане — заявление Токаева

Новости Казахстана 0 713

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Бундесрата Германии Анке Релингер. В ходе переговоров, состоявшихся в Акорде, стороны обсудили стратегические направления сотрудничества между Казахстаном и Федеративной Республикой Германия, уделив особое внимание политическим реформам и внешнеэкономическим приоритетам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Германия – ключевой партнер в Европе

В начале встречи Токаев подчеркнул важность партнерства с Германией, назвав эту страну одним из важнейших стратегических союзников Казахстана в Европейском союзе и крупным инвестором в национальную экономику.

«Германия для нас – очень важная страна, основной партнер в Европе. Мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с вашим государством», – заявил казахстанский лидер.

Он также отметил, что с теплотой вспоминает недавний визит в Германию и переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, которого знает давно. По словам Токаева, Казахстан также заинтересован в развитии парламентских связей с ФРГ.

Экономический курс: акцент на технологии и инфраструктуру

Президент поделился с немецкой делегацией основными приоритетами экономической политики Казахстана. В ближайшие годы, по его словам, акцент будет сделан на следующих направлениях:

  • развитие масштабных инфраструктурных проектов;

  • внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта;

  • усиление транспортной логистики;

  • модернизация аграрного сектора.

Эти направления, как отметил Токаев, соответствуют долгосрочным целям устойчивого развития и диверсификации экономики страны.

Политические реформы и курс на модернизацию

В ходе беседы Токаев сообщил, что в стране уже реализован ряд масштабных политических реформ, в том числе внесены изменения в Конституцию, что свидетельствует о глубоких преобразованиях в государственном устройстве.

«Конечно же, реформа будет продолжаться. Некоторые нововведения, скорее всего, затронут правоохранительную и судебную системы, что крайне важно», – сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что президентская форма правления в Казахстане сохранится. По его мнению, именно эта модель отвечает текущим реалиям и вызовам современного мира.

Поддержка и диалог с немецкой стороной

Анке Релингер выразила благодарность Токаеву за уделенное время и отметила заинтересованность Германии в расширении партнерства с Казахстаном. Она передаст слова приветствия от казахстанского лидера президенту Штайнмайеру, подчеркнув, что он является большим другом Казахстана и Центральной Азии.

«Казахстан, как государство среднего масштаба, является нашим ключевым партнером в регионе и очень хорошим союзником», – отметила президент Бундесрата.

Перспективы двустороннего сотрудничества

На встрече были также обсуждены конкретные меры по укреплению торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия, а также культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Справка: Бундесрат Германии – федеральный орган, представляющий интересы земель (федеральных субъектов) на уровне центральной власти. Он действует наряду с президентом, Бундестагом, правительством и другими институтами, формируя одну из основ немецкой системы государственного управления.

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