США приостановили собеседования на студенческие визы: что стоит за решением и чем это грозит?

28 мая 2025 года стало известно, что власти США временно приостановили назначение новых собеседований на студенческие визы. Решение связано с изменениями в системе проверок соцсетей заявителей. Это может серьезно повлиять на тысячи иностранных студентов по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
На днях в дипломатические представительства США поступила телеграмма с указанием временно прекратить назначение собеседований на получение виз F, M и J — то есть на студенческие и обменные программы.
Распоряжение подписано госсекретарем Марко Рубио от имени администрации президента Дональда Трампа. Как отмечается в документе, мера необходима для подготовки к расширенной проверке социальных сетей заявителей. Пока не будут утверждены новые инструкции, собеседования проводить не будут.
Консульствам рекомендовано сосредоточиться на:
обслуживании граждан США;
выдаче иммиграционных виз;
борьбе с визовым мошенничеством.
Запрет касается трех типов виз:
F-виза — для учебы в колледжах, университетах, школах и на языковых курсах;
M-виза — для профессионального обучения и неакадемических программ (например, летные школы);
J-виза — для участников программ обмена, научных и образовательных стажировок, включая Work&Travel.
Все эти визы позволяют заявителю взять с собой супруга и детей, оформив для них зависимые визы.
С 2019 года все заявители на неиммиграционные визы обязаны указывать аккаунты в соцсетях. Теперь планируется ужесточить контроль за этой информацией. Конкретные параметры новых требований пока не раскрываются, но очевидно, что это затронет процесс рассмотрения заявлений и потребует значительных изменений в работе консульств.
Тем временем, уже назначенные собеседования аннулироваться не будут — они пройдут по графику.
Эксперты связывают решение с политикой администрации Дональда Трампа, направленной на ужесточение контроля над вузами и иностранными студентами.
С начала своего срока Трамп критикует ведущие университеты за продвижение "леволиберальной идеологии". Поводом для новой волны давления стали пропалестинские протесты в университетских кампусах, развернувшиеся после событий 7 октября 2023 года и начала конфликта в Газе.
В марте и апреле 2025 года администрация США приостановила федеральное финансирование нескольких престижных вузов, включая:
Гарвард,
Колумбийский университет,
Принстон,
Корнелл.
Учебные заведения получили письма от Минобразования с требованием изменить политику и обеспечить "аудит взглядов" преподавателей и студентов. Гарвард отказался выполнять требования и заявил о защите академической свободы.
Власти США усилили давление не только на учреждения, но и на отдельных студентов:
Махмуд Халил, лидер протестов в Колумбийском университете, был задержан и ожидает депортации, несмотря на наличие грин-карты.
Мосен Мадави, студент с ПМЖ, был задержан и отпущен через 6 дней.
Румейса Озтюрк, аспирантка с визой F, арестована в марте, освобождена под залог.
Бадар Хан Сури, исследователь с визой J, также был задержан и позднее отпущен.
К началу апреля было известно минимум о десяти подобных случаях.
Как отмечают иммиграционные юристы, Госдепартамент получил право отзывать студенческие визы без объяснения причин. Даже если студент не нарушил никаких правил, потеря визы ведет к автоматическому лишению статуса.
«Это дает властям карт-бланш на депортацию», — говорит адвокат Брэд Баниас.
В 2023 году в США обучалось 1,5 млн иностранных студентов с визами F и M — это рекорд с 2019 года. По данным организации NAFSA, за 2023–2024 учебный год они:
вложили в американскую экономику 43,8 млрд долларов,
обеспечили 378 тыс. рабочих мест.
Большинство иностранных студентов прибывает из Китая и Индии. Они платят полную стоимость обучения, что жизненно важно для финансирования вузов в условиях сокращения господдержки.
В ответ на действия США:
Правительство Японии рекомендовало своим вузам принять студентов, столкнувшихся с трудностями в США.
Университет науки и технологий в Гонконге пригласил студентов Гарварда продолжить обучение в Азии.
Ожидается, что к ним могут присоединиться и другие страны.
Решение администрации Трампа приостановить визовые собеседования — это не просто бюрократическая мера, а часть более широкой политики давления на вузы и иностранных студентов. Последствия могут быть масштабными: от потери США в международной академической конкуренции до ударов по университетской автономии и экономике.
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