США приостановили собеседования на студенческие визы: что стоит за решением и чем это грозит?

28 мая 2025 года стало известно, что власти США временно приостановили назначение новых собеседований на студенческие визы. Решение связано с изменениями в системе проверок соцсетей заявителей. Это может серьезно повлиять на тысячи иностранных студентов по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: Faith Ninivaggi/Reuters

Временный запрет: что именно произошло?

На днях в дипломатические представительства США поступила телеграмма с указанием временно прекратить назначение собеседований на получение виз F, M и J — то есть на студенческие и обменные программы.

Распоряжение подписано госсекретарем Марко Рубио от имени администрации президента Дональда Трампа. Как отмечается в документе, мера необходима для подготовки к расширенной проверке социальных сетей заявителей. Пока не будут утверждены новые инструкции, собеседования проводить не будут.

Консульствам рекомендовано сосредоточиться на:

обслуживании граждан США;

выдаче иммиграционных виз;

борьбе с визовым мошенничеством.

Какие визы попали под ограничение?

Запрет касается трех типов виз:

F-виза — для учебы в колледжах, университетах, школах и на языковых курсах;

M-виза — для профессионального обучения и неакадемических программ (например, летные школы);

J-виза — для участников программ обмена, научных и образовательных стажировок, включая Work&Travel.

Все эти визы позволяют заявителю взять с собой супруга и детей, оформив для них зависимые визы.

Проверки соцсетей: что изменится?

С 2019 года все заявители на неиммиграционные визы обязаны указывать аккаунты в соцсетях. Теперь планируется ужесточить контроль за этой информацией. Конкретные параметры новых требований пока не раскрываются, но очевидно, что это затронет процесс рассмотрения заявлений и потребует значительных изменений в работе консульств.

Тем временем, уже назначенные собеседования аннулироваться не будут — они пройдут по графику.

Почему это происходит именно сейчас?

Эксперты связывают решение с политикой администрации Дональда Трампа, направленной на ужесточение контроля над вузами и иностранными студентами.

С начала своего срока Трамп критикует ведущие университеты за продвижение "леволиберальной идеологии". Поводом для новой волны давления стали пропалестинские протесты в университетских кампусах, развернувшиеся после событий 7 октября 2023 года и начала конфликта в Газе.

Противостояние с университетами

В марте и апреле 2025 года администрация США приостановила федеральное финансирование нескольких престижных вузов, включая:

Гарвард,

Колумбийский университет,

Принстон,

Корнелл.

Учебные заведения получили письма от Минобразования с требованием изменить политику и обеспечить "аудит взглядов" преподавателей и студентов. Гарвард отказался выполнять требования и заявил о защите академической свободы.

Преследование студентов

Власти США усилили давление не только на учреждения, но и на отдельных студентов:

Махмуд Халил , лидер протестов в Колумбийском университете, был задержан и ожидает депортации, несмотря на наличие грин-карты.

Мосен Мадави , студент с ПМЖ, был задержан и отпущен через 6 дней.

Румейса Озтюрк , аспирантка с визой F, арестована в марте, освобождена под залог.

Бадар Хан Сури, исследователь с визой J, также был задержан и позднее отпущен.

К началу апреля было известно минимум о десяти подобных случаях.

Новая угроза — отзыв виз

Как отмечают иммиграционные юристы, Госдепартамент получил право отзывать студенческие визы без объяснения причин. Даже если студент не нарушил никаких правил, потеря визы ведет к автоматическому лишению статуса.

«Это дает властям карт-бланш на депортацию», — говорит адвокат Брэд Баниас.

Что это означает для студентов и экономики?

В 2023 году в США обучалось 1,5 млн иностранных студентов с визами F и M — это рекорд с 2019 года. По данным организации NAFSA, за 2023–2024 учебный год они:

вложили в американскую экономику 43,8 млрд долларов ,

обеспечили 378 тыс. рабочих мест.

Большинство иностранных студентов прибывает из Китая и Индии. Они платят полную стоимость обучения, что жизненно важно для финансирования вузов в условиях сокращения господдержки.

Международная реакция

В ответ на действия США:

Правительство Японии рекомендовало своим вузам принять студентов, столкнувшихся с трудностями в США.

Университет науки и технологий в Гонконге пригласил студентов Гарварда продолжить обучение в Азии.

Ожидается, что к ним могут присоединиться и другие страны.

Вывод

Решение администрации Трампа приостановить визовые собеседования — это не просто бюрократическая мера, а часть более широкой политики давления на вузы и иностранных студентов. Последствия могут быть масштабными: от потери США в международной академической конкуренции до ударов по университетской автономии и экономике.

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