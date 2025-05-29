Топливо вывозили нелегально: как ГСМ покидали Казахстан под видом других товаров

В 2024 году из Казахстана массово вывозили горюче-смазочные материалы (ГСМ) под видом «товаров прикрытия». Ежемесячно объемы достигали десятков тысяч тонн, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса от партии «Ақ жол», сообщает Lada.kz
По словам Скляра, основной причиной масштабного вывоза ГСМ стало значительное расхождение цен на топливо между Казахстаном и соседними странами. Это вызвало:
рост объемов вывоза ГСМ за пределы страны;
сокращение внутренних запасов на 430 тысяч тонн за 2024 год;
активизацию схем экспорта через так называемые «товары прикрытия».
В этих схемах, как отметил вице-премьер, особенно активно использовалась продукция малых нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ).
Согласно оценкам правоохранительных органов, каждый месяц под видом обычных грузов вывозилось до 50 тысяч тонн ГСМ. Это происходило несмотря на действующие экспортные ограничения на основные виды топлива.
Скляр напомнил, что в феврале 2025 года Агентство по финансовому мониторингу предотвратило попытку нелегального экспорта бензина в Кыргызстан. Тогда была задержана партия из восьми вагонов-цистерн (480 тонн бензина АИ-92), происхождение которых связывали с мини-НПЗ. Груз был оформлен как «товары прикрытия».
Несмотря на статус крупного экспортера нефти, Казахстан продолжает сталкиваться с внутренним дефицитом топлива. По словам депутатов, проблема носит системный характер и вызвана:
ограниченной мощностью трех действующих НПЗ;
регулярными ремонтами на заводах в периоды пикового потребления;
зависимостью от импорта нефтепродуктов.
Такое положение дел ставит под угрозу энергетическую безопасность государства.
Фракция «Ақ жол» предложила альтернативный путь выхода из ситуации: активизация потенциала более 30 малых нефтеперерабатывающих заводов. Для этого, по мнению депутатов, необходимо:
снять экспортные ограничения при усилении государственного контроля;
предоставить господдержку на модернизацию оборудования;
обеспечить прозрачное распределение сырой нефти между переработчиками;
включить мини-НПЗ в долгосрочную стратегию развития нефтепереработки до 2050 года.
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