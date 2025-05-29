Топливо вывозили нелегально: как ГСМ покидали Казахстан под видом других товаров

В 2024 году из Казахстана массово вывозили горюче-смазочные материалы (ГСМ) под видом «товаров прикрытия». Ежемесячно объемы достигали десятков тысяч тонн, сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов мажилиса от партии «Ақ жол», сообщает Lada.kz

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Причина — разница в ценах на топливо

По словам Скляра, основной причиной масштабного вывоза ГСМ стало значительное расхождение цен на топливо между Казахстаном и соседними странами. Это вызвало:

рост объемов вывоза ГСМ за пределы страны;

сокращение внутренних запасов на 430 тысяч тонн за 2024 год;

активизацию схем экспорта через так называемые «товары прикрытия».

В этих схемах, как отметил вице-премьер, особенно активно использовалась продукция малых нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ).

До 50 тысяч тонн топлива в месяц покидали страну

Согласно оценкам правоохранительных органов, каждый месяц под видом обычных грузов вывозилось до 50 тысяч тонн ГСМ. Это происходило несмотря на действующие экспортные ограничения на основные виды топлива.

Попытку нелегального вывоза пресекли в 2025 году

Скляр напомнил, что в феврале 2025 года Агентство по финансовому мониторингу предотвратило попытку нелегального экспорта бензина в Кыргызстан. Тогда была задержана партия из восьми вагонов-цистерн (480 тонн бензина АИ-92), происхождение которых связывали с мини-НПЗ. Груз был оформлен как «товары прикрытия».

Хронический дефицит топлива в нефтедобывающей стране

Несмотря на статус крупного экспортера нефти, Казахстан продолжает сталкиваться с внутренним дефицитом топлива. По словам депутатов, проблема носит системный характер и вызвана:

ограниченной мощностью трех действующих НПЗ;

регулярными ремонтами на заводах в периоды пикового потребления;

зависимостью от импорта нефтепродуктов.

Такое положение дел ставит под угрозу энергетическую безопасность государства.

Решение — малые НПЗ и господдержка

Фракция «Ақ жол» предложила альтернативный путь выхода из ситуации: активизация потенциала более 30 малых нефтеперерабатывающих заводов. Для этого, по мнению депутатов, необходимо: